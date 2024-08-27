Почему Озчивит может завести отношения с Бузовой? Знакомство было успешным и очень гармоничным

Бурак Озчивит в настоящий момент пребывает в Казани, артист прилетел в столицу Татарстана, чтобы сняться в фильме «Елки-11». Надо ли говорить, что отечественные поклонницы чуть с ума не сошли от счастья. Многим из них даже удалось сделать селфи со звездой «Великолепного века» и «Королька-птички певчей».

Стоит отметить, что в ряду фанаток турецкого актера есть не только простые россиянки, но и такие отечественные звезды как Ольга Бузова и Ксения Бородина , которые встречались и фотографировались с ним в Турции. Мы поинтересовались, а с кем из них у Бурака Озчивита могли бы сложиться отношения? На этот непростой вопрос ответила таролог Марианна Абравитова .

«Если предположить, что Бурак Озчивит расстанется со своей женой, то, как это ни странно, у него могут сложиться гармоничные отношения с Ольгой Бузовой . Она способна стать податливой партнершей. Мы не будем забывать, что Бурак все-таки турок, мусульманин, у него есть определенное мировоззрение. И Оля Бузова изначальное искренне приняла бы роль женщины, живущей ради своего мужчины, доставляя ему удовольствие. Однако потом Олина лидерская натура и ее мужская энергия взяли бы свое, начались бы конфликты и дело закончилось разрывом этой пары, но какое-то время они бы пожили счастливо. С Ксенией Бородиной у Бурака Озчивита вообще ничего бы не получилось, потому что она никогда бы не стала подстраиваться под кого-то. Это были бы сразу очень сложные отношения. Однако эта конфликтность могла бы длительное время удерживать между ними страсть. Но все развалилось бы гораздо быстрее, чем в предполагаемом союзе с Ольгой Бузовой . Семьей они бы не стали никогда», — рассказала Марианна Абравитова Teleprogramma.org .