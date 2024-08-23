Май Абрикосов — об Ольге Бузовой: «Курочка, несущая золотые яйца, снесла яйцо утконоса»

Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов , продолжает топтаться по экс-коллеге по телестройке Ольге Бузовой . Судя по всему, успех и популярность поющей телеведущей не дают покоя Маю Абрикосову , летчику, как понятно, уже давно сбитому.

В своем телеграм-канале Май Абрикосов регулярно брызжет слюной в адрес Ольги Бузовой, подвергая сомнению ее таланты.

На этот раз Май Абрикосов высказался по поводу исчезновения из сетки вещания шоу Ольги Бузовой на ТНТ «Это нормально?». Май Абриксов сделал умозаключение, что проект не имел успеха у телезрителей из-за персоны его ведущей.

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