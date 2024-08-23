Май Абрикосов — об Ольге Бузовой: «Курочка, несущая золотые яйца, снесла яйцо утконоса»
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Популярность Ольги Бузовой не дает покоя бывшему участнику «Дома-2» Маю Абрикосову.
Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, продолжает топтаться по экс-коллеге по телестройке Ольге Бузовой. Судя по всему, успех и популярность поющей телеведущей не дают покоя Маю Абрикосову, летчику, как понятно, уже давно сбитому.
В своем телеграм-канале Май Абрикосов регулярно брызжет слюной в адрес Ольги Бузовой, подвергая сомнению ее таланты.
На этот раз Май Абрикосов высказался по поводу исчезновения из сетки вещания шоу Ольги Бузовой на ТНТ «Это нормально?». Май Абриксов сделал умозаключение, что проект не имел успеха у телезрителей из-за персоны его ведущей.
«Рассуждения Оли Бузовой не вызывают интереса? Жаль. А накрутить просмотры нельзя было. Боже, как приятно. Продюсеры столкнулись лицом к лицу с правдой. Курочка, несущая золотые яйца, снесла яйцо утконоса. Бугага. Ольга Бузова не делает рейтингов, оказывается», — ехидно отметил в своем телеграм-канале Май Абрикосов.