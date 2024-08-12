«Посмотрела на Надю другими глазами»: Стоун должен был поддержать непростой выбор Сысоевой, считают фанаты «Выжить в Дубае»

В отличии от затухающего «
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Одновременно два неприятных фанатам этого реалити персонажа — Остап Солдатов и Саша Стоун — столкнулись между собой на малом испытании. Судя по комментариям, большинству было все равно, за кого болеть. О вылете этих парней чуть ли не все мечтали с самого начала. Победителем битвы вышел Стоун, но прославился в этом выпуске он совсем не этим.
Как Саша Стоун и Надя Сысоева поссорились на проекте «Выжить в Дубае»
Несмотря на то что в реальности Сысоева и Стоун уже
Так случилось, что Надя и Андрей Зубенко в паре выиграли иммунитет. Приятным бонусом к этому артефакту оказалась еще и ночь в отеле. Казалось бы, все идет хорошо. Вот только в дело вмешался Стоун. Он сообщил, что сам ни за что бы не бросил свою половинку ради роскоши в компании противоположного пола (как однажды это благородно
Андрей Зубенко случайно оказался между Сысоевой и Стоуном. Фото: ТНТ
Надежда от растерянности стала впопыхах менять свои решения. Очевидно, она пыталась угодить своему мужчине, но тому это было уже не важно. На это было настолько больно смотреть, что в Сети даже прониклись сочувствием к Сысоевой, которую обычно все дружно хейтят.
eternity: «Хоть Стоун и вынес Остапа, но как же его поведение отвратительно. Неуверенный в себе мужлан, который не может проявить знаков внимания к своей девушке и обижается, когда та одерживает победу и собирается ехать в отель. Я не понимаю этой позиции, что если кто-то из пар может уехать в номер с другим человеком, значит он должен остаться со своей половинкой. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы отправиться в отель без своей пары. Если человек действительно доверяет своему спутнику, то он спокойно его отпустит. Сысоева уж точно не собиралась прыгать в постель к Андрею, тем более они жили в разных комнатах».
Daria: «Фу, неприятно, как Стоун разнылся по поводу того, что Надя не сразу сказала про отель. Зачем это выносить за пределы пары. Прям обидно за Надю стало. Все на Мамаева равняются, прям такой уж он расхороший был, вел себя высокомерно, рассказывал про семейные ценности, только что-то его бывшая жена совсем другую информацию транслировала».
Svetlana Nedachina: «Посмотрела на Надю другими глазами. Уже не первую серию обращаю внимание, как по-взрослому она ведет себя в отношениях с Сашей. Но вот Саша Стоун — это просто большой ребенок. Вместо того, чтобы порадоваться, что твоя любимая поест, помоется и нормально поспит, он из себя строит «Павла Мамаева». Только вот Павел открещивался от номера с девушкой не из-за своей «правильности», а потому что у него судебный процесс шел. И ему нельзя было допускать ни малейшего повода, это использовали бы против него. А Саша себе кумира нарисовал и слепо следует. К Павлу отношусь с уважением, но так слепо ему подражать… немного по-детски».
Светлана: «У Стоуна большие проблемы с психикой. Ему надо бы в психотерапию в первую очередь. А Надя очень соскучилась по любви, мужчине и отношениям. Отдается полностью. Жаль, он того не стоит».
Анастасия: «Да что же такое! Прям бесит Стоун и Надя! Что за показуха? Сначала он психует, что она не сказала сразу, потом пусть едет в отель, морды недовольные, мой мужчина сказал… Сейчас он скажет уйти с проекта, и что? Уйдет? Прям бесят, идите оба домой».
Отношения Стоуна и Сысоевой дали трещину после объединения команд. Фото: ТНТ
Кто победит в реалити «Выжить в Дубае. Возвращение»?
Пока мальчики «играют в Мамаева», а девочки шипят друг на друга как змеи, поклонники шоу уже определились с тем, кто достоин увезти из Дубая 10 миллионов. Явными фаворитами сезона являются Андрей Зубенко и Илья Жуков. Парни в большей степени молчаливы, но их дела не расходятся со словами. Это подкупает даже их соперников.
Слава Чепурченко и
На протяжении всего третьего сезона шоу отношения «самой бесячей парочки» были предметом горячих обсуждений в Сети. Фото: скриншот/ТНТ
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