«Посмотрела на Надю другими глазами»: Стоун должен был поддержать непростой выбор Сысоевой, считают фанаты «Выжить в Дубае»

В отличии от затухающего « Последнего героя » реалити-шоу от Павла Воли и Ляйсан Утяшевой максимально приблизило телезрителей к катарсису. Девятый выпуск проекта « Выжить в Дубае. Возвращение » спровоцировал бурные дебаты в Сети — сразу по нескольким поводам.

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Одновременно два неприятных фанатам этого реалити персонажа — Остап Солдатов и Саша Стоун — столкнулись между собой на малом испытании. Судя по комментариям, большинству было все равно, за кого болеть. О вылете этих парней чуть ли не все мечтали с самого начала. Победителем битвы вышел Стоун, но прославился в этом выпуске он совсем не этим.

Как Саша Стоун и Надя Сысоева поссорились на проекте «Выжить в Дубае»

Несмотря на то что в реальности Сысоева и Стоун уже не вместе (и все об этом знают), на проекте страсти между ними еще кипят. Причем кипят так, что разборки эти цепляют и телезрителей. В частности, они не смогли пройти мимо ситуации, связанной с ночевкой Нади в отеле отдельно от своего пока еще бойфренда.