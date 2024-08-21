Юрист Яндиева — об иске матери Бони: «Грозит штраф и заключение»
Виктория Боня с мамой Галиной Ивановной. Фото: соцсети Виктории Бони
Виктория Боня бьется за мать, которой испортили лицо.
Мама Виктории Бони Галина Ивановна подала в суд на пластического хирурга, который изуродовал ей лицо. Сумма иска внушительная — 197 миллионов рублей.
Но в случае, если адвокатам пострадавшей удастся доказать, что Максим Иванчук работал без лицензии, то врач лишится гораздо большего. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org сообщила юрист Марьям Яндиева.
«Согласно законам ОАЭ, никто не может заниматься медицинской деятельностью без надлежащего разрешения, а для его получения требуется медицинская квалификация, признанная в этой стране. В случае, если будет установлено, что хирург не имел соответствующей лицензии, то ему грозит штраф в размере 24 миллионов.
Соответственно, после установления факта совершения медицинской ошибки и ее степени, даже при наличии лицензии, хирургу будет грозить заключение на срок не более 1 года и/или штраф в размере 5 тысяч рублей. Иск о компенсации можно будет направить только после получения окончательного отчета от Комитета», — пояснила эксперт.