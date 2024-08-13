«Люди должны получить или квартиру, или деньги»: в Сети обсудили каждый этап преступной схемы, в которую ввязалась Долина

Певица прислушалась к совету и начала действовать. В процессе подготовки к сделке они умудрились выманить из Долиной около 68 млн ее сбережений. В Сети комментаторы моментально насторожились уже на этом этапе.

Funti: «А куда смотрело окружение? У нее нет адвокатов, что ли?» Annushka: «Дочь же от нее не отходит вроде, а еще юрист по образованию». Дарья: «Стандартный процесс обработки». Zaii: «Как можно не положить трубку после таких слов?»

Май 2024-го: задаток и новые жертвы хитроумной схемы

К сожалению, злоумышленники не собирались останавливаться на достигнутом. Параллельно они связались с риэлторским агентством «Львов эстейт» и поручили им лакомую задачу — найти покупателей на квартиру Долиной.

Посредники постарались, уже в мае знаменитость получила задаток. Позже в офисе организации, расположенном в Москва-сити, были подписаны остальные документы. Произошел окончательный расчет. Всего певица получила 112 млн рублей — за 236 «квадратов» в центре столицы. Комментаторы не смогли промолчать по этому поводу.

Надежда: «Ну что в их среде проверенных риелторов нет?» Olesya: «Явно кто-то непоследний человек купил эту квартиру за такие миллионы! Разберутся уж, наверное». Dmitry: «Она по четырехзначному коду из эсэмэски квартиру продавала?»

Лето 2024-го: Долина лишилась квартиры, но не отдает от нее ключи

По инсайдерской информации, как только знаменитость получила деньги — она сразу положила их на счет мошенников. Всего аферисты получили от Долиной около 180 млн рублей. Ключи новым владельцам артистка должна была передать в течение месяца. Но этого она не сделала, заподозрив неладное. Но не все интернет-пользователи одобряют ее действия.

Горбачева Наталья: «Люди заплатили ей настоящие деньги за квартиру. Она эти деньги взяла. Люди должны получить или квартиру, или деньги. Куда она их потом дела — вопрос отдельный, и там она вполне может быть жертвой мошенников. Покупателям что делать?» Herbert Kilpin: «Справки умалишенной у нее нет, значит, действовала сознательно. Кто-то из родственников ее замешан. Не поверю, что она ни с кем это не обсуждала, пусть подумает кто от этого выиграет». Эля: «Мне тоже непонятно, как так получилось. Вроде такая серьезная и умная женщина, при деньгах и связях. Как так, когда такие большие деньги используются?»

13 августа 2024-го: Долина не пускает жильцов в квартиру, дело приобрело огласку

К сожалению, обман вскрылся только после того, как между собой столкнулись две потерпевшие стороны. Когда хозяева пришли в свою пятикомнатную квартиру, их туда не пустили. Долина отказывается отдавать ключи, хотя по документам она продала жилплощадь и получила деньги. А новые владельцы — заплатили за нее.

К делу подключилась полиция. Лариса Александровна была вынуждена выйти на связь с общественностью, потому что в Интернете начала распространяться фейковая информация.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — сообщила 68-летняя певица.

Комментаторы признали, что Долина выглядит очень растерянной. Наверное, она только сейчас осознает, что с ней приключилось, складывая в голове все кусочки пазла. В эти выходные у нее были спектакли в Театре на Таганке, которые, скорее всего, помешали ей сосредоточится на происходящем.