Продюсер Долиной Пудовкин отреагировал на аферу с квартирой певицы: «Ситуация очень серьезная»

Лариса Долина в свое время не имела жилья в Москве. Но уже давно она обзавелась квартирой в элитном ЖК. Недавно ее недвижимостью заинтересовались мошенники. 13 августа стало известно, что пять человек пытались попасть в ее квартиру и представлялись новыми владельцами. В итоге, их забрали сотрудники полиции. Оказалось, что людей обманули мошенники, как и саму Ларису Долину .

Примечательно, что певица доверилась людям, которые представились сотрудниками спецслужб. Они ее предупредили, что артистку хотят обмануть аферисты и заявили, что она должна срочно продать квартиру. Лариса Долина их послушала и в короткие сроки избавилась от недвижимости, а деньги перевела на специальный «безопасный счет».

Однако ее обвели вокруг пальца. Покупатели заплатили 112 млн рублей за эту квартиру, а сделку оформляли через легальное агентство недвижимости в офисе в «Москва-Сити». Теперь Лариса Долина общается со следователями, которые пытается разобраться в случившемся.

«Я могу сказать, что ситуация очень серьезная. Она находится на контроле у правоохранительных структур и требует особого разбирательства. Сейчас идут следственные действия», — заявил продюсер Ларисы Долиной Сергей Пудовкин, пишет « МК ».