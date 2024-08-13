Пять человек пытались захватить квартиру певицы Ларисы Долиной в Москве

У певицы Ларисы Долиной в последнее время стали возникать проблемы с недвижимостью. То и дело мошенники пытаются продать ее квартиру, обманывая доверчивых покупателей. А 13 августа появилась информация, что пять человек приехали в элитное ЖК в Хамовниках и заявили охране, что они новые владельцы квартиры Ларисы Долиной . Однако их внутрь не пустили. Полиция, которую вызвала охрана, задержала тех, кто пытался совершить захват жилья.

Управляющий ЖК заявил, что сделок по продаже квартиры не было, поэтому Лариса Долина продолжает быть ее владелицей.

Напомним, что ранее мошенники пытались продать эту жилплощадь на торгах. Они использовали видео артистки, где она стоит с паспортом, чтобы обмануть людей. С этой историей уже разбираются правоохранительные органы. Не исключено, что приехавшие люди просто обманутые мошенниками покупатели.

По материалам Телеграм-канала Shot