Чем удивила Аня Галянт Никиту Плахотниченко? Впервые узнал об этом в «Выжить в Дубае»

В настоящий момент съемки телепроекта ТНТ «Выжить в Дубае» завершены. И красивая пара из народной команды Аня Галянт и Никита Плахотниченко продолжают строить свои отношения в Москве.

Участники шоу все так же неразлучны и радуют своих подписчиков теплотой отношений.

Никита рассказал Teleprogramma.pro, что сильно переживал за свою любимую на шоу и испытал облегчение, когда услышал на малом голосовании именно свое имя, а не ее. А еще он увидел в своей девушке удивительный потенциал, который только увеличил его любовь к Ане.

«Аня меня удивила больше всех на шоу. Я знал, что она стойкая, но под таким натиском было тяжело даже мне! Но все же она смогла проявить себя достойно и удивить всех до единого!» — восхитился Никита.