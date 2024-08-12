Проклятие настигло еще одного вождя: почему природа наказывает участников «Последнего героя»

Седьмой выпуск шоу «Последний герой. Русский сезон» на канале ТВ-3 был неожиданным. Проект покинули сразу два участника. Первым выбыл Алан Царикаев. И игроки снова заговорили о проклятии вождей. Его суть заключается в том, что как только кого-то назначают вождем племени, он сразу по каким-то причинам покидает проект.

Царикаев проиграл одно из испытаний и ушел. В разговоре с Teleprogramma.pro таролог Алексей Гришин объяснил, действительно ли проклятие вождей существует.

«Действительно, это завязано на земле Алтая, потому что алтайская земля — это очень мистическое, сакральное место, место духов. Главным элементом всего этого процесса может быть сама природа и сами духи. И когда кто-то ставит себя вождем, возглавляя на алтайской земле племя, он ставит себя выше духов этого места. Соответственно, духи ткут ткань реальности таким образом, чтобы человек покинул эту землю. На Алтае может хозяйничать сам Алтай, сама природа», — рассказал экстрасенс.

Но на голосовании проклятие не сработало. После Царикаева вождем назначили Надежду Ангарскую . Однако большинство голосов было за Павла Ярыгина, и он покинул проект.