Шоу «Выжить в Дубае» после битвы с Сашей Стоуном покинул Остап Солдатов

В шоу «Выжить в Дубае» с каждой неделей накаляются страсти. Там уже произошло объединение команд, поэтому теперь им нужно играть еще жестче. Ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева добавляют интриг, когда придумывают психологические испытания. Так они предложили героям надеть черную маску и по очереди снимать ее, а затем показывать на человека, который, по их мнению, отвечает той или иной характеристике. Результат ведущие объявили только на голосовании.

Большое испытание впервые проходило необычным образом. Все поделились на команды по два человека. Им нужно было забрасывать мешки с песком в корзины сопернику. В итоге победили Надя Сысоева и Андрей Зубенко. Они получили иммунитет и право поехать в отель. Однако это едва не рассорило актрису с Сашей Стоуном , который расстроился, что она не отказалась от поездки в роскошный отель.

Вечером состоялось голосование, но Стоун сразу выдвинул свою кандидатуру и позвал сразиться с ним Остапа Солдатова. Он также заявил, что расстроился из-за проигрыша на большом испытании.

«Я в этот момент сидела гордилась. Какой он у меня чемпион», — сказала Сысоева.

На малое испытание пошли Стоун с Солдатовым. Им пришлось сыграть в две игры «Город в невесомости», где надо выставлять фигуры на парящую платформу, пока она не упадет, и «Драгоценные кубки» — продержать кубок на вытянутой руке дольше соперника. И тут со счетом 2:0 выиграл Саша. Шоу покинул сап-инструктор Остап.