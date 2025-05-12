История Золушки: фильмы и сериалы про современных принцесс

Сказочная история Золушки Шарля Перро стала культовой во всем мире. Образ доброй и покорной девушки, которая попала в жестокую кабалу самодурной мачехи и вредных сестер, проходит красной нитью во многих фильмах и сериалах.
Собрали подборку кинокартин о принцессах и об обычных девушках, с которыми случились различные чудеса.
«Бедные смеются, богатые плачут»
Катя Тихомирова (Полина Денисова) никакая не принцесса. Она московская студентка, которая живет в общежитии, учится и подрабатывает в кофейне. В один момент ей приходится бежать из города от бандитов, которые ищут ее брата. Катя отправляется работать горничной в дом одного очень богатого человека (Александр Самойленко).
Героиня довольно свободолюбива, остроумна и даже вспыльчива, чтобы смириться с тем, что ей нужно не просто наводить чистоту в доме, но и знать «Устав» работников слово в слово, не наносить макияж, ходить с опущенной вниз головой.
Кадр из второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
Да еще и этот Миша (Михаил Сотников), тоже сотрудник дома, который пытается понравиться Кате, ее раздражает. Правда, Катя еще не знает, что это не такой же работник, а вообще-то, сын хозяина дома.
Узнает ли Катя правду, смотрите во втором сезоне сериала 12 мая в 21:00 на ТНТ!
«История Золушки»
Во время одного из калифорнийских землетрясений погибает отец Саманты (Хилари Дафф). Восьмилетней девочке приходится остаться со своей эгоцентричной мачехой Фионой (Дженнифер Кулидж) и двумя сводными сестрами.
Через восемь лет уже шестнадцатилетнюю Сэм эксплуатирует ее мачеха, заставляя выполнять много работы по дому и работать в закусочной ее покойного отца (после своей смерти он не оставил завещание, и все наследство досталось в распоряжение Фионы).
Мачеха даже не дает спокойно делать уроки Сэм, ведь по ее словам, у Саманты уже есть работа - прислуживать ей и ее дочерям, и поэтому ей не надо учиться. Хотя у Саманты есть мечта - поступить в Принстонский университет.
Кадр из фильма «История Золушки»
Это довольно типичная история Золушки, правда, тут вместо хрустальной туфельки - мобильный телефон. Вместо кареты, которая в полночь превратится в тыкву - проверка Фионой выполненной работы в закусочной.
А вместо крестной феи - неожиданное найденное завещание от отца, воспользовавшимся которым Сэм исполняет свою мечту и поступает в колледж. Кстати, вместе со своим принцем!
«Как стать принцессой»
Мие 15 лет и она самый обычный американский подросток. Она незаметная и скромная, в чем-то неуклюжая, носит очки и роскошные густые брови, а на голове у нее вьется хаос кудрявых волос.
Она мечтает стать яркой и красивой, чтобы стать как те популярные девочки из ее школы, на которых она заглядывается. Правда, Мия популярна только в одном - над ней издеваются все ее одноклассники, а она не может дать им отпор.
Фото: кадр из фильма «Как стать принцессой»
После смерти ее отца, Мия узнает, что она стала единственной наследницей престола одной европейской страны, а ее бабушка - королева. Девушке приходится сделать выбор: стать королевой (кардинально поменять свой имидж, научиться этикету и поведению благородных особ) или ничего не менять, остаться с матерью в Сан-Франциско и учиться давать отпор обидчикам.
«Римские каникулы»
Эту героиню Одри Хепберн нельзя назвать современной принцессой, но точно можно назвать культовым образом. Это, скорее, не сказка о принцессе, а реальная жизнь, у которой не всегда счастливый конец.
Свободолюбивая принцесса Анна отправляется с дипломатической миссией в город Рим. Анне наскучили тягостные и долгие церемонии, строгое соблюдение этикета из-за ее титула, а еще ей не нравится, что все ее время расписано по минутам. Зная, что завтра ее ждет то же самое, принцесса решает сбежать из посольства и устроить себе беззаботные каникулы.
Кажется, принцесса никогда не была так счастлива. Она впервые в жизни оказалась одна и вольна делать, что пожелает ее душа: вот она идет в парикмахерскую и коротко стрижется, вот спит на уличном парапете, ест мороженное, выкуривает свою первую сигарету, катается на велосипеде.
Она впервые в жизни не думает о последствиях, знакомится с новыми людьми и развлекается на всю катушку, пока армия ищет принцессу по всему Риму.
Кадр из фильма «Римские каникулы»
Она даже успевает по уши влюбиться в Джо Брэдли (Грегори Пек), репортера одного американского новостного агентства. Изначально Джо собирал компромат на принцессу и «заделался» к ней в друзья, но потом влюбился в жизнерадостную, уточненную и очень красивую Анну, которая не умеет сама переодеваться и мечтает хоть раз в жизни лечь спать в мужской пижаме.
«Программа защиты принцесс»
Принцессе маленькой страны Розалинде (Деми Ловато) пришлось воспользоваться программой защиты принцесс, так как ее страну захватил диктатор. Генерал Мейсон, рискуя своей жизнью, помогает принцессе сбежать и не стать заложницей врагов. Агент отправляет принцессу к себе домой в маленький провинциальный город, где Розалинда знакомится с его дочкой - Картер (Селена Гомес). Но уже не в роли принцессы, а в качестве Рози Гонзалес, обычной американской школьницы.
Картер учит Рози жизни обычного подростка, чтобы та не выделялась. Это тяжело дается принцессе, ведь она знает 6 языков, но не знает, что такое гамбургер, не может есть, не оттопырив мизинчики, будто находясь на приеме у королевы, и бегает будто на ней надето пышное платье.
Кадр из фильма «Программа защиты принцесс»
Картер приходится учить новую подругу сутулиться, закатывать глаза - в общем быть обычной шестнадцатилетней девочкой.
В свою очередь, чтобы не отвыкнуть от королевских привычек, Рози учит Картер благородным манерам, чтобы та выиграла звание королевы бала.
Читайте также: