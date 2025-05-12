История Золушки: фильмы и сериалы про современных принцесс

Сказочная история Золушки Шарля Перро стала культовой во всем мире. Образ доброй и покорной девушки, которая попала в жестокую кабалу самодурной мачехи и вредных сестер, проходит красной нитью во многих фильмах и сериалах.

Собрали подборку кинокартин о принцессах и об обычных девушках, с которыми случились различные чудеса.

«Бедные смеются, богатые плачут»

Катя Тихомирова (Полина Денисова) никакая не принцесса. Она московская студентка, которая живет в общежитии, учится и подрабатывает в кофейне. В один момент ей приходится бежать из города от бандитов, которые ищут ее брата. Катя отправляется работать горничной в дом одного очень богатого человека (Александр Самойленко).

Героиня довольно свободолюбива, остроумна и даже вспыльчива, чтобы смириться с тем, что ей нужно не просто наводить чистоту в доме, но и знать «Устав» работников слово в слово, не наносить макияж, ходить с опущенной вниз головой.