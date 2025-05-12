В квартире Нетребко может находиться нелегальный хостел

Оперную диву Анну Нетребко разыскивают приставы, чтобы добиться исполнения судебного решения. А именно, им нужно попасть в квартиру Анны Нетребко, которая находится неподалеку от Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

У властей есть все основания подозревать, что в квартире была сделана незаконная перепланировка, чтобы превратить просторное жилище в хостел.

«В адрес администрации Адмиралтейского района Петербурга поступило письмо из государственной жилищной инспекции, согласно которому квартире произведена незаконная перепланировка и расположен гостевой дом», — приводит kp.ru выдержку из судебного решения.

Решение суда о том, что Анна Нетребко должна пустить в свою квартиру чиновников из Жилищной инспекции, было принято еще в январе 2024 года. Но с тех пор ничего не изменилось. Анна Нетребко не выполнила постановление суда, и теперь за дело взялись приставы.

Оперная певица при этом уже порядка трех лет не живет в России и не наведывается домой. А если и приезжает, то делает это тайно, не афишируя своих визитов на родину.

Анна Нетребко постоянно живет в Вене, в столице Австрии у певицы есть просторные апартаменты. В собственности Нетребко и шикарная квартира в центре Нью-Йорка.