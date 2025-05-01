Марк Варшавер раскрыл правду об отношениях с Александрой Захаровой и Людмилой Поргиной

На днях в столице состоялось очередное заседание Директорской ложи театров Москвы. В нем приняли участие руководители ведущих театров, концертных залов, а также известные режиссеры и актеры.

В кулуарах Teleprogramma.org немного пообщалась с главой Директорской ложи театров Москвы, президентом театра «Ленком Марка Захарова» Марком Варшавером.

«Для меня любой праздник — это работа в «Ленкоме»

— Марк Борисович, как собираетесь отмечать майские праздники?

— Лично я — в театре. Для меня любой праздник — это работа в «Ленкоме». Как я говорю: «Я получаю удовольствие, а мне за это еще и деньги платят».

— А есть ли у вас какие-то традиции празднования Первого и Девятого мая?

— Вы знаете, традиция у меня сегодня одна. У меня родился правнук. Это что-то невероятное. Сегодня это и традиция, и моя жизнь, и моя радость, прежде всего.

— Сегодня вы являетесь президентом театра «Ленком», а Владимир Панков — художественным руководителем коллектива. Насколько изменились ваши обязанности?

— Вы знаете, мои обязанности всегда состояли и состоят из любви к театру, которому я посвятил 47 лет. И сегодня руководителями пришли молодые люди, которым надо помогать.

И я каждый день, если у них есть вопросы ко мне или нужно чем-то помочь, делаю это с громадным удовольствием.