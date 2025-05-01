Марк Варшавер раскрыл правду об отношениях с Александрой Захаровой и Людмилой Поргиной

На днях в столице состоялось очередное заседание Директорской ложи театров Москвы. В нем приняли участие руководители ведущих театров, концертных залов, а также известные режиссеры и актеры.
В кулуарах Teleprogramma.org немного пообщалась с главой Директорской ложи театров Москвы, президентом театра «Ленком Марка Захарова» Марком Варшавером.
«Для меня любой праздник — это работа в «Ленкоме»
— Марк Борисович, как собираетесь отмечать майские праздники?
— Лично я — в театре. Для меня любой праздник — это работа в «Ленкоме». Как я говорю: «Я получаю удовольствие, а мне за это еще и деньги платят».
— А есть ли у вас какие-то традиции празднования Первого и Девятого мая?
— Вы знаете, традиция у меня сегодня одна. У меня родился правнук. Это что-то невероятное. Сегодня это и традиция, и моя жизнь, и моя радость, прежде всего.
— Сегодня вы являетесь президентом театра «Ленком», а Владимир Панков — художественным руководителем коллектива. Насколько изменились ваши обязанности?
— Вы знаете, мои обязанности всегда состояли и состоят из любви к театру, которому я посвятил 47 лет. И сегодня руководителями пришли молодые люди, которым надо помогать.
И я каждый день, если у них есть вопросы ко мне или нужно чем-то помочь, делаю это с громадным удовольствием.
Марк Варшавер. Фото: Кристина Безбородова / «КП»
«Людмиле Андреевне надо бы успокоиться»
— Одно время в СМИ много писали о конфликтных ситуациях между вами и Людмилой Поргиной, а также Александрой Захаровой. А сейчас Людмила Андреевна и Александра Марковна стали вести себя спокойнее?
— Вы знаете, я не знаю. Меня это совершенно не беспокоит, потому что моя любовь — это театр, а не выяснение каких-то отношений.
Я не знаю, успокоилась ли Людмила Андреевна. Ей надо бы давно успокоиться, потому что она представляет великого артиста Николая Караченцова. И в связи с этим она должна была быть и скромнее и относиться ко всему в щадящем режиме.
— А Александра Захарова сейчас в репертуаре «Ленкома»?
— Да, она играла в «Вишневом саде» Раневскую и продолжает это делать.
Марк Варшавер с Игорем Миркурбановым и Марком Захаровым. Фото: Global Look Press
— Давайте о хорошем. В «Ленкоме» скоро премьера спектакля «Ненаглядная сторона» по мотивам произведения «А зори здесь тихие» в постановке Игоря Миркурбанова. Игорь Витальевич сам вызвался занять режиссерское кресло?
— Да, безусловно. Игорь Витальевич — прекрасный актер, замечательный певец и творческий человек. И когда он пришел ко мне и предложил поставить и «ГоГоЛьИЛиАду», и пьесу «А зори здесь тихие», то я с большим удовольствием на это согласился.
Я верю Игорю Витальевичу. И, ко всему прочему, являюсь директором театрального проекта этих двух спектаклей. Это значит, что я полностью и всячески стараюсь помогать постановкам замечательного человека. Я надеюсь, что он и дальше будет удивлять своим талантом и публику, и наш прекрасный коллектив.
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