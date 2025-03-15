Привет Пугачевой, Лепсу и квадроберам, посвящение Дэвиду Линчу: чем удивит спектакль Игоря Миркурбанова «ГоГоЛьИЛиАДА»

В Москве прошел пресс-показ спектакля Игоря Миркурбанова «ГоГоЛьИЛиАДА». Игорь Витальевич уже брал бразды правления в свои руки в израильском театре «Гешер», но в театре «Ленком» впервые представляет собственную постановку.

Николай Васильевич Гоголь — автор-сатирик вне времени, поэтому в спектакле органично звучали «приветы» и современным персонажам: Алле Пугачевой, Григорию Лепсу, квадроберам и так далее.

О чем новый спектакль Игоря Миркурбанова

Если представить, что спектакль — это дом, то цементом в нем стала комедия «Ревизор», а другими «строительными материалами» — произведения «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Мертвые души», «Игроки». Но все эти творения Николая Васильевича так хорошо встроены в общую канву, что будто ни у кого не возникает сомнений в целостности произведения.

По сюжету Павел Иванович Поприщин принимает у себя в доме звезду шансона Гришу Носа, в котором угадываются черты Григория Лепса. Очевидно, Поприщин, то есть городничий, выслуживается перед тем самым ревизором. А уж как стремятся показать себя жена Поприщина, Аида, и ее дочери.

Кстати, в этой постановке Аида Поприщина, роль которой играет Мария Антипп, подобно Алле Пугачевой разрешает весну. Только если Алла Борисовна назвала это мероприятие праздником желтых тюльпанов, то Аида — Днем синих незабудок.

В этой же компании можно заметить Боба и Доба Чинских из «Мертвых душ», художника Чарткова из повести «Портрет» и многих других гоголевских персонажей.