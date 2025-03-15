Привет Пугачевой, Лепсу и квадроберам, посвящение Дэвиду Линчу: чем удивит спектакль Игоря Миркурбанова «ГоГоЛьИЛиАДА»

В Москве прошел пресс-показ спектакля Игоря Миркурбанова «ГоГоЛьИЛиАДА». Игорь Витальевич уже брал бразды правления в свои руки в израильском театре «Гешер», но в театре «Ленком» впервые представляет собственную постановку.
Николай Васильевич Гоголь — автор-сатирик вне времени, поэтому в спектакле органично звучали «приветы» и современным персонажам: Алле Пугачевой, Григорию Лепсу, квадроберам и так далее.
О чем новый спектакль Игоря Миркурбанова
Если представить, что спектакль — это дом, то цементом в нем стала комедия «Ревизор», а другими «строительными материалами» — произведения «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Мертвые души», «Игроки». Но все эти творения Николая Васильевича так хорошо встроены в общую канву, что будто ни у кого не возникает сомнений в целостности произведения.
По сюжету Павел Иванович Поприщин принимает у себя в доме звезду шансона Гришу Носа, в котором угадываются черты Григория Лепса. Очевидно, Поприщин, то есть городничий, выслуживается перед тем самым ревизором. А уж как стремятся показать себя жена Поприщина, Аида, и ее дочери.
Кстати, в этой постановке Аида Поприщина, роль которой играет Мария Антипп, подобно Алле Пугачевой разрешает весну. Только если Алла Борисовна назвала это мероприятие праздником желтых тюльпанов, то Аида — Днем синих незабудок.
В этой же компании можно заметить Боба и Доба Чинских из «Мертвых душ», художника Чарткова из повести «Портрет» и многих других гоголевских персонажей.
Сцена из спектакля «ГоГоЛьИЛиАДА». Фото: Владимир Кашицин
Игорь Миркурбанов: «Меня интересовал период жизни Николая Васильевича, связанный с его сакральностью»
«Николай Васильевич, безусловно, влиял на нас все это время, — сказал накануне пресс-показа Игорь Миркурбанов. — Мы почувствовали его присутствие. Надеюсь, что оно благосклонное и это подтвердит сегодняшний показ.
А меня интересовал последний период жизни Николая Васильевича, связанный с его сакральностью и религиозностью, поэтому все темы и объекты в постановке появлялись неслучайно. Связанный с исповедальным его приходом, как собственно и Петра Мамонова, к осознанию своего пути.
И дальше на все произведения я смотрел именно под таким ракурсом, и это было для меня важно».
По словам режиссера, прежде всего он занимался исследованием состояния человека перед неизбежным, темой покаяния, и в меньше степени сатирическими мотивами произведения. Хотя и сатиры в этой постановке получилось предостаточно.
Игорь Миркурбанов. Фото: Владимир Кашицин
Как говорит Игорь Миркурбанов, он хотел показать, что «ревизор доедет к каждому персонально» и устроит полную инвентаризацию».
По словам режиссера, это очень интересная тема для осмысления в нашем сегодняшнем пространстве.
Интересно, что в спектакле есть аллюзии к фильмам Стэнли Кубрика, Ларса фон Триера и Дэвида Линча. И в оформлении постановки можно увидеть элементы киномира этих режиссеров.
Вообще, спектакль Миркурбанова — этакая интеллектуальная шарада, в которой нужно постоянно угадывать отсылки к тому или иному произведению. Чтобы насладиться путешествием по его мирам, нужно определенно взять с собой большой интеллектуальный багаж.
Кстати, Веничка Ерофеев однажды говорил, что не стал бы водиться с женщинами, которые не разбираются в музыке. Чтобы угадать все музыкальные загадки, «загаданные» в постановке Миркурбанова, также нужно поднапрячь мозги и стать той дамой, которая понравилась бы автору поэмы в прозе «Москва — Петушки». Ну или мужчиной, которого Ерофеев мог бы зауважать.
Мария Антипп: «Это бунт за всех людей»
«Все-таки Гоголь — писатель-мистик. Случались ли во время постановки мистические истории?» — наивно спрашиваю исполнительницу роли Аиды Марию Антипп.
Как намекнула мне Мария, Игорь Миркурбанов и сам фигура мистическая. И его занимают вопросы не быта, а высших материй.
Мария Антипп. Фото: Владимир Кашицин
«По сюжету я читаю стихи прекрасной Натальи Медведевой — как будто бы по тексту, обращенные к мужчине. А Игорь Витальевич мне объясняет: «Нет, ты говоришь: «Почему ты меня оставил?» или «Ты меня обнимал» и другое не мужчине, а Богу.
«Куда ты пропал? Где ты? Почему мир так несправедлив? — сказала Мария Антипп.
— Почему все так устроено? Почему ты нас покинул? Вот это бунт за всех людей, молитва перед лицом неизбежного».
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