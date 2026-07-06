Мария Порошина скрывает отца сына, но все указывает на известного актера

Поговаривают, что мальчика актриса родила от своего коллеги Ярослава Бойко.

Старшие дочери уже пошли по маминым стопам, а вот семилетний Андрей к актерской профессии пока равнодушен. Зато, по словам Марии, сын обожает учиться. «Андрюша у нас профессор.

Его так называют друзья, потому что он очень внимательный, сосредоточенный и любознательный», — поделилась Порошина.

Мальчик так любит школу, что расстроился, когда начались каникулы. Маме пришлось утешать его и убеждать, что учителям нужно отдохнуть. Тогда Андрей успокоился:

«Ну, раз учителям нужно, тогда ладно. Мне-то не надо, а они пусть отдохнут…»

У сына технический склад ума, так что актерская династия в нем вряд ли продолжится. Зато он активно пробует себя в других сферах: ходит на шахматы, настольный теннис.

Кроме общеобразовательной школы, мальчик посещает музыкальную — год занимался на флейте, сейчас его перевели на фортепиано, но флейту бросать не хочет. А еще Андрей ходит на футбол — и это его любимое занятие.

Личность отца Андрея до сих пор остается загадкой. В свидетельстве о рождении сначала значился бывший муж актрисы Илья Древнов, но потом он через суд доказал, что не является биологическим отцом. С тех пор Порошина молчит о происхождении сына.

Поклонники уже много лет подозревают, что отцом Андрея стал партнер актрисы по сериалу «Всегда говори „всегда“» Ярослав Бойко. Слухи об их романе ходят давно, но ни он, ни Мария не комментировали догадки публики.

В начале 2026 года Порошина и Бойко тайно поженились — об этом рассказал бывший возлюбленный актрисы Гоша Куценко в эфире программы «Ты не поверишь!».

Церемония прошла в узком семейном кругу, без лишней огласки. Сейчас пара живет вместе — Бойко переехал к Порошиной в ее трехкомнатную квартиру на юго-западе Москвы.