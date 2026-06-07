Бойко женился на Порошиной, бросив жену после 24 лет брака

Романтическая история, начавшаяся на экране, получила счастливое продолжение в реальной жизни.
Как была раскрыта тайна Ярослава Бойко и Марии Порошиной
Мария Порошина и Ярослав Бойко, сыгравшие влюбленных в сериале «Всегда говори всегда», поженились. Эту новость подтвердил Гоша Куценко.
Хотя актриса предпочитает не афишировать свое счастье, ее бывший партнер, с которым она воспитывает дочь Полину, оказался более словоохотливым.
Корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ он рассказал, что был приглашен на свадьбу и тепло отозвался о новом избраннике Марии, подчеркнув, что знает Ярослава дольше, чем сама Порошина.
Как зарождались слухи об отношениях актеров
Напомним, слухи о романе между актерами ходят уже более десяти лет. Впервые о них заговорили еще во время работы над сериалом «Всегда говори «всегда»». Но три года назад эти слухи усилились.
В 2023 году Ярослав развелся с Рамуне Ходоркайте, с которой жил с 1999 года.
В браке у них родились сын Максим и дочь Эмилия. Также у актера есть внебрачный сын от Евгении Добровольской.
Что касается Марии, после скандального развода с Ильей Древновым в 2018 году она перестала обсуждать личную жизнь. Спустя несколько месяцев после расставания артистка родила пятого ребенка — сына Андрея.
В свидетельстве о рождении отцом был указан Древнов. Однако позже актер обратился в суд и доказал, что не является биологическим отцом мальчика. Не исключено, что его настоящий отец - как раз Ярослав Бойко.
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