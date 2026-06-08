Как Ярослава Бойко дружил с мужем Марии Порошиной и целовал ее на его глазах

Общественность обсуждает только одну новость – Мария Порошина вышла замуж за Ярослава Бойко. Причем их тайну случайно выдал бывший возлюбленный и отец дочери Марии Гоша Куценко.
На самом деле слухи о романе Порошиной и Бойко ходили давно, но они постоянно опровергали их. Если артисты не лгали, тогда в какой же момент зародились их чувства? Давайте обратимся к биографии Марии.
Гоша Куценко
Первой любовью Марии Порошиной стал Гоша Куценко, с которым она познакомилась еще в студенчестве. Несмотря на множество поклонников, среди которых был и Максим Аверин, она выбрала именно его.
С середины 1990-х пара жила вместе без официальной регистрации, а в 1996 году у них родилась дочь Полина.
К тому моменту Куценко уже был востребованным актером, и после рождения ребенка, по его собственному признанию, он не справился со стрессом и поддался соблазнам. Измена разрушила отношения актеров.
Порошина не простила его, хотя позже признавалась, что решение было принято слишком поспешно и ей не хватило мудрости, чтобы склеить разбитую чашку.
Тем не менее, Куценко оставался в жизни бывшей возлюбленной. Он занимался воспитанием дочери и поддерживал Марию в заботе о других детях. Ну и как мы видим сейчас, разболтал секрет Марии Порошиной и Ярослава Бойко.
Илья Древнов
В 2001 году судьба свела актрису с коллегой по цеху Ильей Древновым. Как признавалась Мария в интервью изданию «7 дней», к тому моменту она уже потеряла веру в любовь.
Однако случайная встреча в театральном буфете «Ленкома» перевернула всё: она увидела молодого актера и влюбилась мгновенно. Как выяснилось, Древнов испытал те же чувства.
Мария Порошина. Фото: Global Look Press
В этом браке родились три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Однако официально оформить отношения родители решились только после появления на свет второй дочери.
Из-за плотного рабочего графика обоих актеров выбрать подходящую дату для свадьбы оказалось непросто. В итоге они ограничились скромной росписью без пышного торжества, сообщив о событии лишь самым близким людям.
Пара производила впечатление образцовой, но летом 2018 года они развелись. Через год в передаче «Судьба человека» Илья признался, что сам не понимает причин расставания.
Мать Порошиной объяснила ситуацию иначе: она давно ждала развода, поскольку зять, по ее мнению, так и остался мальчиком, не способным поддержать жену. Маша, по словам ее мамы, даже дом строила одна.
«А он не хотел, говорил, это лишние затраты. Я сама учила его дрель в руках держать», - уверяла женщина.
В конце 2018 года актриса снова забеременела. Многие считали отцом ребенка Илью Древнова, и Мария Порошина вписала его имя в документы. Однако бывший муж оспорил отцовство через суд.
Ярослав Бойко
Уже тогда в кулуарах заговорили о том, что настоящим отцом сына Марии Андрея является Ярослав Бойко.
После премьеры мелодрамы «Всегда говори «всегда» с их участием зрители «поженили» актеров не только в кадре, но и в реальности.
Экранная химия оказалась столь убедительной, что публика поверила в их роман. Тогда Бойко вспоминал, как на съемках третьего сезона торговки на рынке укоряли Порошину за «измены» мужу с коллегой. А к четвертому сезону окружающие уже всерьез обсуждали, не сошлись ли они на самом деле. Как в воду глядели…
Мария Порошина и Ярослав Бойко. Фото: Global Look Press
Мария и Ярослав уверяли всех, что поддерживают исключительно рабочие отношения. По словам Бойко, Илья Древнов нередко присутствовал на съемочной площадке.
«Он был там, когда мы с Машей играли сцены с поцелуями. Не знаю, каково ему было, но он настоящий молодец», - рассказывал Ярослав Бойко.
Как мы видим, дежурства мужа не спасли ситуацию. Хотя артисты по-прежнему продолжали доказывать, что у них только дружба.
«Мы с Машей привыкли к этим слухам, — смеялся Ярослав Бойко, — это продолжается уже 15 лет! Когда нам приписали роман, ей даже пришлось опровергать его в соцсетях. Но мы относимся к этому спокойно и часто шутим на эту тему».
Более того, в одном из своих интервью Ярослав Бойко признавался, что Илья Древнов – его хороший друг. И они часто собирались вместе и старались куда-нибудь выехать семьями.
С 1999 года Ярослав Бойко был женат на танцовщице и хореографе Рамуне Ходоркайте, но развелся с ней в 2023 году. Не исключено, что из-за отношений с Марией Порошиной.
Хотя изменял он жене уже давно. Так, у Ярослава есть внебрачный сын Ян от романтической связи с Евгенией Добровольской, на появление которого Рамуна закрыла глаза.
Она верила, что любовь и труд на благо семьи перетрут любые невзгоды. Но увы, у судьбы свое чувство юмора…
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