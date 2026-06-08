Как Ярослава Бойко дружил с мужем Марии Порошиной и целовал ее на его глазах

Общественность обсуждает только одну новость – Мария Порошина вышла замуж за Ярослава Бойко. Причем их тайну случайно выдал бывший возлюбленный и отец дочери Марии Гоша Куценко.

На самом деле слухи о романе Порошиной и Бойко ходили давно, но они постоянно опровергали их. Если артисты не лгали, тогда в какой же момент зародились их чувства? Давайте обратимся к биографии Марии.

Гоша Куценко

Первой любовью Марии Порошиной стал Гоша Куценко, с которым она познакомилась еще в студенчестве. Несмотря на множество поклонников, среди которых был и Максим Аверин, она выбрала именно его.

С середины 1990-х пара жила вместе без официальной регистрации, а в 1996 году у них родилась дочь Полина.

К тому моменту Куценко уже был востребованным актером, и после рождения ребенка, по его собственному признанию, он не справился со стрессом и поддался соблазнам. Измена разрушила отношения актеров.

Порошина не простила его, хотя позже признавалась, что решение было принято слишком поспешно и ей не хватило мудрости, чтобы склеить разбитую чашку.

Тем не менее, Куценко оставался в жизни бывшей возлюбленной. Он занимался воспитанием дочери и поддерживал Марию в заботе о других детях. Ну и как мы видим сейчас, разболтал секрет Марии Порошиной и Ярослава Бойко.

Илья Древнов

В 2001 году судьба свела актрису с коллегой по цеху Ильей Древновым. Как признавалась Мария в интервью изданию «7 дней», к тому моменту она уже потеряла веру в любовь.

Однако случайная встреча в театральном буфете «Ленкома» перевернула всё: она увидела молодого актера и влюбилась мгновенно. Как выяснилось, Древнов испытал те же чувства.