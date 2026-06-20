Как Мария Порошина через 20 лет разглядела в коллеге мужа

У ее коллеги Ярослава Бойко - четверо от трех женщин. Младший ребенок у Марии и Ярослава общий. На днях стало известно, что 52-летняя Порошина вышла замуж за 56-летнего Бойко. Эта история любви достойна многосерийной мелодрамы, ведь развязка насыщенной личной жизни главных героев удивила многих.

Свадьба для своих

Первый муж и большой друг Марии Порошиной Гоша Куценко на днях проговорился репортерам о том, что полтора месяца назад погулял на свадьбе своей бывшей. Артист сообщил: «Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе!»

В театрально-киношной тусовке давно знают, что в январе 2019 года Мария Порошина родила пятого ребенка от Бойко. За семь месяцев до родов Мария Порошина подала заявление на развод со вторым мужем актером Ильей Древновым после 17 лет брака. Ярослав Бойко решил развестись с первой женой хореографом Рамуной Ходоркайте после 23 лет брака только в конце 2022 года.

Несмотря на то что Бойко и Порошина не комментируют совместную личную жизнь, их коллеги знают - с 2023 года они официально вместе. Коллега актеров рассказал «Телепрограмме»: «Несмотря на то что Маша и Слава знакомы очень давно, они были просто коллегами и большими друзьями. Не более того. Долгие годы просто дружили и отмечали праздники вместе - семьями. Об их отношениях можно говорить не ранее чем с 2018 года». А поженились Порошина и Бойко еще в начале 2026 года - об этом нам сообщили знакомые пары. Вероятно, Куценко в спешке напутал с датами или интервью с ним снимали раньше.

Клуб бывших

Ярослав Бойко формулировал причину развода стандартно для подобных ситуаций: «Просто закончились отношения, поэтому разводимся - в жизни так бывает. Все хорошо, мы остались друзьями». У Бойко и его экс-жены Рамуны двое детей - 22-летняя Эмилия и 27-летний Максим. Есть у Бойко и внебрачный сын от служебного романа на съемках с актрисой Евгенией Добровольской - сегодня Яну Бойко 23 года, он получил диплом театрального вуза. Жена тогда простила Ярославу отношения с Добровольской, закрывала глаза на служебные романы.

Мария Порошина родила старшего ребенка на 3-м курсе театрального - ее дочери Полине Куценко сегодня уже 30 лет, и она тоже стала артисткой. Порошина прожила с Куценко пять лет. Они называют друг друга бывшими мужем и женой, но официально расписаны не были. А вот с актером Ильей Древновым Мария сходила в загс за 4 года до рождения их первой дочери.

У Порошиной и Древнова три дочки: 20-летняя Серафима, 16-летняя Аграфена и 10-летняя Глафира. Сначала жили дружно. Оба сразу приняли тот факт, что главной кормилицей в семье была Порошина, которая выходила на съемочную площадку и театральную сцену через 2 месяца после родов. Древнов играл не более одной постановки в «Современнике» и в антрепризе.

Порошина говорит: «Семья для меня, безусловно, самое главное. Но и без работы жизни не представляю. Человек должен трудиться!»

Но Мария тянула семью сама не только в финансовом плане: она решала бытовые вопросы, занималась стройкой дома, устраивала мужу романтические каникулы на море... Были проблемы посерьезнее. Об этом в момент развода пары сообщила мама Марии

Порошиной заслуженная артистка Наталья Красноярская (умерла в 2019 году). Оказалось, что Древнов устраивал скандалы и дебоши, с которыми Порошина не могла справиться самостоятельно. «Бывали моменты, когда и я приезжала ночью, и Гоша Куценко приезжал - и мы как-то наводили порядок в доме», - рассказывала Красноярская. На алименты после развода с Древновым актриса не подавала. Мария снималась в двух картинах даже во время беременности. И через два месяца после родов оставила сына со своей мамой и няней и поехала на гастроли с антрепризным спектаклем.

Этот спектакль и сблизил Марию Порошину с Ярославом Бойко - они тогда активно играли вместе в антрепризе «Неоконченный роман» 16+. Сначала в столице и окрестностях, потом начались бесконечные гастроли. На эту парочку хорошо шли зрители, так как полюбили главных героев популярного сериала «Всегда говори «всегда» 12+. Бойко и Порошина играли большую любовь целых 9 сезонов - с 2003 по 2012 год. Этот проект принес актерам популярность, которую потом и эксплуатировали в антрепризе.

Знакомым актеров очевидно, что роман Бойко и Порошиной начался незадолго до рождения их сына. Говорят, что Мария не собиралась официально замуж за Ярослава. Но совместная забота о сыне еще больше сблизила родителей, и парочка давних киносупругов узаконила отношения в настоящей жизни.