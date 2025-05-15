Бородина в теме: кто такие монстры Лабубу — ими уже украшают сумки

Ксения Бородина, как шутят ее хейтеры, впереди планеты всей. Пока отечественные селебрити только обращают внимание на последние модные тренды, телеведущая уже демонтирует один из последних актуальных аксессуаров. Ими модницы украшают свои сумочки. Эта деталь пользуется спросом как у девочек-подростков, так и у взрослых дам. Речь идет о монстрах Лабубу.
Эти игрушки вызвали большой ажиотаж у современных модниц. Откуда же они появились? И что из себя представляют? Лабубу (Labubu) — мягкая игрушка из категории «страшный, но милый» (Ugly cute). Выглядит как пушистый монстр с огромной широкой улыбкой, занимающей все лицо.
Монстры, созданные иллюстратором Касингом Лунгом
Гонконгский художник Касинг Лунг, автор популярной серии иллюстраций «Монстры», представил забавных персонажей Лабубу в своей книге. Как рассказывает сам Лунг, его вдохновением стали скандинавские легенды, поскольку свое детство он провел в Нидерландах, а затем жил и работал в Бельгии, став известным детским иллюстратором.
Лабубу представляют собой озорных лесных эльфов с длинными заостренными ушами и игривым характером. Эти маленькие существа напоминают пушистых котят и отличаются своими маленькими зубками, которыми любят шутливо пугать окружающих. Каждая из Лабубу — очаровательная девочка, живущая среди деревьев и обожающая играть в веселые игры и организовывать шуточные проказы, пишет
Ксения Бородина показала сумку с монстрами Лабубу. Фото: соцсети героя публикации
Почему монстры Лабубу стали такими популярными?
Причина бешеной популярности Лабубу заключается в сочетании нескольких факторов, связанных как с внешним видом игрушек, так и с маркетинговыми стратегиями производителя.
Иллюстратор Касинг Лунг создал уникальные образы эльфоподобных существ с характерными чертами внешности — каждый персонаж обладает индивидуальностью и особым стилем, что привлекает внимание широкой аудитории.
Источником вдохновения послужила культура Скандинавии, отраженная в дизайне персонажей. Это добавляет элемент экзотики и делает игрушки привлекательными для поклонников фэнтези и сказочных миров.
Популярная компания Pop Mart предложила идею продажи монстров Лабубу в специальных коробочках-сюрпризах. Покупатель не знает заранее, какую именно игрушку получит, что стимулирует желание приобрести больше товаров, чтобы собрать всю коллекцию.
Также в популярности Лабубу огромную роль сыграл интерес звезд шоу-бизнеса, таких как участница группы Black Pink — певица Lisa. Она публично продемонстрировала свою любовь к Лабубу, поделившись фотографиями коллекции в социальных сетях. Это создало эффект вирусного распространения моды на монстриков и значительно увеличило их популярность.
Что говорят эксперты
На сайтах российских магазинов стоимость игрушек составляет 18 тысяч рублей. Стилист Алеко Надирян ранее раскритиковал желание звезд носить сумки с монстрами Лабубу. И вот почему.
«Только мы приняли тот факт, что украшать сумку обвесами — модно, появились они: куклы Labubu. Для тех, кто еще не в курсе, кратко расскажу: это игрушки, которые люди покупают «вслепую», то есть, не зная, какая именно им попадется. Сумки с такими куклами заполнили Сеть. Но мне не нравится. Можно круто обвесить сумку стильной фурнитурой, но такие объемные элементы скорее уродуют, чем украшают образ. Берегите свои сумки от этих монстров!» — заверил стилист.