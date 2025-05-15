Бородина в теме: кто такие монстры Лабубу — ими уже украшают сумки

Ксения Бородина, как шутят ее хейтеры, впереди планеты всей. Пока отечественные селебрити только обращают внимание на последние модные тренды, телеведущая уже демонтирует один из последних актуальных аксессуаров. Ими модницы украшают свои сумочки. Эта деталь пользуется спросом как у девочек-подростков, так и у взрослых дам. Речь идет о монстрах Лабубу.

Эти игрушки вызвали большой ажиотаж у современных модниц. Откуда же они появились? И что из себя представляют? Лабубу (Labubu) — мягкая игрушка из категории «страшный, но милый» (Ugly cute). Выглядит как пушистый монстр с огромной широкой улыбкой, занимающей все лицо.

Монстры, созданные иллюстратором Касингом Лунгом

Гонконгский художник Касинг Лунг, автор популярной серии иллюстраций «Монстры», представил забавных персонажей Лабубу в своей книге. Как рассказывает сам Лунг, его вдохновением стали скандинавские легенды, поскольку свое детство он провел в Нидерландах, а затем жил и работал в Бельгии, став известным детским иллюстратором.