Сколько раз был женат Владимир Девятов?

Владимир Девятов, который известен своей любвеобильностью, не скрывает, что его родители прожили вместе 65 лет. Их отношения были добрыми, теплыми и открытыми. Музыкант всегда мечтал, что сумеет построить именно такой брак. Он был женат пять раз. Но счастье нашел только с последней женой.

Впервые Владимир женился, когда ему было 20 лет. Его избранницей стала хореограф Наталья Ляхова. У них родилось двое детей: дочки Екатерина и Марина. Младшая продолжила дело отца, став певицей. А вот своему внуку Дмитрию артист советует не спешить с созданием семьи.

«Первая женщина еще не означает, что она твоя половинка», - приводит «СтарХит» слова Владимира Девятова.

Даже наличие двух дочек не помешало ему уйти из семьи. Музыкант женился на кандидате технических наук Олесе. При этом Владимир своих детей не бросил. Но виделись они нечасто. И все из-за гастрольной деятельности певца.

«Папа у меня очень талантливый человек и любвеобильный, у меня много братьев и сестер. Когда он был со второй и третьей супругой, мы не так часто общались. Я редко его видела», — рассказывала Марина Девятова в передаче «Однажды…» на НТВ.

Со второй супругой Владимир прожил три года, а потом начал строить отношения со Светланой Дубновой. Она подарила артисту сына Никиту, но официальной женой так и не стала. Спустя два года Светлана с ребенком уехала в Америку.