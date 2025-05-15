Сколько раз был женат Владимир Девятов?

Владимир Девятов с дочкой Мариной. Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
Певец Владимир Девятов в свое время примирил дочку Марину со своей молодой возлюбленной. Артист женился на ее сверстнице. И это не понравилось наследнице музыканта. Кто захочет видеть в качестве мачехи свою ровесницу?
Владимир Девятов, который известен своей любвеобильностью, не скрывает, что его родители прожили вместе 65 лет. Их отношения были добрыми, теплыми и открытыми. Музыкант всегда мечтал, что сумеет построить именно такой брак. Он был женат пять раз. Но счастье нашел только с последней женой.
Впервые Владимир женился, когда ему было 20 лет. Его избранницей стала хореограф Наталья Ляхова. У них родилось двое детей: дочки Екатерина и Марина. Младшая продолжила дело отца, став певицей. А вот своему внуку Дмитрию артист советует не спешить с созданием семьи.
«Первая женщина еще не означает, что она твоя половинка», - приводит «СтарХит» слова Владимира Девятова.
Даже наличие двух дочек не помешало ему уйти из семьи. Музыкант женился на кандидате технических наук Олесе. При этом Владимир своих детей не бросил. Но виделись они нечасто. И все из-за гастрольной деятельности певца.
«Папа у меня очень талантливый человек и любвеобильный, у меня много братьев и сестер. Когда он был со второй и третьей супругой, мы не так часто общались. Я редко его видела», — рассказывала Марина Девятова в передаче «Однажды…» на НТВ.
Со второй супругой Владимир прожил три года, а потом начал строить отношения со Светланой Дубновой. Она подарила артисту сына Никиту, но официальной женой так и не стала. Спустя два года Светлана с ребенком уехала в Америку.
Владимир Девятов с дочерьми Екатериной и Мариной. Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
Затем музыкант женился на своем директоре Ирине. Они прожили вместе 13 лет. Дочка Владимира Марина приняла ее в семью. С мачехой они были очень дружны. Наследница музыканта тяжело приняла то, что отец решил уйти и от Ирины. Да и к тому же он увлекся танцовщицей из своего коллектива. На тот момент 22-летняя Елизавета Голышкина была дружна с Мариной Девятовой. Дочь артиста была ошеломлена тем, что ее отец решил приударить за ее сверстницей и подругой.
В 2008-м Елизавета родила от Владимира Девятова сына Ивана, а в 2014-м — дочку Машу. Несмотря на появление на свет младших брата и сестры, Марина долго не могла заставить себя принять пятую жену отца. Музыкант понимал, почему его дочь так отреагировала на его пятую жену. На протяжении трех лет между ними были достаточно натянутые отношения. Но потом они все-таки сумели сблизиться.
«Я не хочу обижать своих бывших жен — они все прекрасные, самые лучшие, это я, нехороший, такое допустил. Важно, чтобы человек был близким тебе и понятным, что достаточно редко случается при разнице в возрасте почти в 30 лет. Но у нас все хорошо, мы вместе много лет, у нас двое детей. Мы еще и работаем вместе. Не анализировал, почему так произошло. Я очень ее люблю, вот и все», — отметил Владимир Девятов, говоря о пятой жене Елизавете.