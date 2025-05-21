Как живет Никита Пресняков в США : потерял дом, терпит убытки

21 мая свое 34-летие отмечает российский музыкант, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Возраст Христа пройден… К каким результатам пришел артист к этим годам?

В сентябре 2022 года Никита вместе с женой Аленой переехали в США. В Америке он взял псевдоним Nick Pres и попытался продолжить музыкальную карьеру. Однако, в отличие от России, где у Никиты Преснякова была своя группа Multiverse и известная фамилия, в США ему пришлось все начинать с нуля.

Помощь звездных бабушек

Ситуация усугубилась, когда во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе дом Никиты сгорел дотла. По слухам, жилье ему подарила Алла Пугачева. В СМИ писали, что первое время Пресняков с женой были вынуждены скитаться по знакомым. Где сейчас живет музыкант — неизвестно, однако известно, что материально ему помогают мама и бабушка.

Убытки собственной компании

Но, как известно, беда не приходит одна. Компания по установке спортивных площадок "Нико Спорт", которую Никита Пресняков развивал с женой, столкнулась с финансовыми трудностями. По данным СМИ, в 2023 году доходы конторы резко упали, принеся убыток в миллион рублей.

Большая часть деятельности компании приостановлена, хотя в 2022 году выручка составляла 10,5 миллионов рублей.

Никита Пресняков выступал в роли инвестора и управляющего компанией, а его жена занимала должность руководителя.