Как живет Никита Пресняков в США : потерял дом, терпит убытки

21 мая свое 34-летие отмечает российский музыкант, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Возраст Христа пройден… К каким результатам пришел артист к этим годам?
В сентябре 2022 года Никита вместе с женой Аленой переехали в США. В Америке он взял псевдоним Nick Pres и попытался продолжить музыкальную карьеру. Однако, в отличие от России, где у Никиты Преснякова была своя группа Multiverse и известная фамилия, в США ему пришлось все начинать с нуля.
Помощь звездных бабушек
Ситуация усугубилась, когда во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе дом Никиты сгорел дотла. По слухам, жилье ему подарила Алла Пугачева. В СМИ писали, что первое время Пресняков с женой были вынуждены скитаться по знакомым. Где сейчас живет музыкант — неизвестно, однако известно, что материально ему помогают мама и бабушка.
Убытки собственной компании
Но, как известно, беда не приходит одна. Компания по установке спортивных площадок "Нико Спорт", которую Никита Пресняков развивал с женой, столкнулась с финансовыми трудностями. По данным СМИ, в 2023 году доходы конторы резко упали, принеся убыток в миллион рублей.
Большая часть деятельности компании приостановлена, хотя в 2022 году выручка составляла 10,5 миллионов рублей.
Никита Пресняков выступал в роли инвестора и управляющего компанией, а его жена занимала должность руководителя.
Никита Пресняков. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Обвинение в нарушении авторских прав
Как сообщали Риа Новости, чтобы увеличить свой доход, Никита Пресняков начал выступать перед эмигрантами в США. Он исполнял кавер-версии популярных российских хитов 2000-х годов в барах и ночных клубах, предлагая зрителям "Ночь хитов нулевых". Но такая деятельность спровоцировала конфликт.
Семья Олега Парастаева, автора песни "На заре", обвинила Никиту в нарушении авторских прав. Вдова Парастаева заявила, что артисты обязаны согласовывать использование песен с правообладателями, чего Пресняков не сделал.
В общем, до отъезда из России Никита Пресняков имел стабильный доход, благодаря записи саундтреков, участию в проектах и работе в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова.
Сейчас же музыкант готов выступать с песнями своего отца и Леонида Агутина, но спрос на такие концерты невелик, так как публика предпочитает оригинальные выступления.
Никита Пресняков. Личная жизнь
А как складываются дела Никиты Преснякова на семейном фронте?
Никита Пресняков с женой. Фото: Global Look Press
Его жена Алена Краснова больше полутора лет жила в США, но признавалась в тоске по России. Желая утолить свои печали, она даже организовывала "русские вечеринки", где гости слушали музыку и смотрели российские фильмы. Девушка поддерживала связь с родными и друзьями в России. В середине июля 2024 года она вернулась в Москву.
Прошлым летом пара отметила семилетие семейной жизни в ресторане Ростова-на-Дону, где ели раков, грибы, соленые помидоры, спаржу и прочие вкусности.
Периодически ходят слухи о разрыве пары. Так, продюсер Леонид Дзюник сообщал, что они все-таки развелись, однако сам Никита опровергал эти сплетни.
Недавно в соцсетях он разместил совместную фотографию с женой, подписанную слоганом знаменитой жевательной резинки Love is.
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