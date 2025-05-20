Звезда 'Дома-2' Нелли Ермолаева: "Обиды накапливаются как снежный ком"

Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева окончательно помирилась с мужем. А еще недавно она со всей семьей сняла целый плавательный дом и отправилась в путешествие по Волге. Светская дива уверяет, что абсолютно счастлива.

Нелли пообщалась с Teleprogramma.org и рассказала об отношениях с мужем, а также поделилась своим мнением по поводу пары Ксении Бородиной и Николая Сердюкова и шансах на воссоединение Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.

"Мы не роботы, а живые люди"

— Нелли, по вашим постам видно, что вы помирились с мужем. Что сейчас происходит в ваших отношениях?

— Я неоднократно говорила, что мы не роботы, а живые люди. Люди ругаются, но самое главное — приходить к какому-то общему знаменателю.

В этом и заключается опыт отношений.

— А что помогает удерживать страсть в паре?

— Внимание и разговор друг с другом.

"Я вижу, что Ксюша счастлива"

— Поговорим о ваших коллегах. С кем из своих товарищей по "Дому-2" вы общаетесь?

— С Ксюшей Бородиной, Олей Орловой, Андреем Черкасовым, Владом Кадони.

— А как вам избранник Ксении Бородиной? Эта пара нередко подвергается хейту…

— Во-первых, я вижу, что Ксюша счастлива. Она действительно нашла того самого мужчину, партнеру, мужа, любовника, друга.

Он на самом деле делает все, чтобы женщина радовалась, была счастлива и уверена в завтрашнем дне. Это же здорово!