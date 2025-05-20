Звезда 'Дома-2' Нелли Ермолаева: "Обиды накапливаются как снежный ком"

Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева окончательно помирилась с мужем. А еще недавно она со всей семьей сняла целый плавательный дом и отправилась в путешествие по Волге. Светская дива уверяет, что абсолютно счастлива.
Нелли пообщалась с Teleprogramma.org и рассказала об отношениях с мужем, а также поделилась своим мнением по поводу пары Ксении Бородиной и Николая Сердюкова и шансах на воссоединение Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.
"Мы не роботы, а живые люди"
— Нелли, по вашим постам видно, что вы помирились с мужем. Что сейчас происходит в ваших отношениях?
— Я неоднократно говорила, что мы не роботы, а живые люди. Люди ругаются, но самое главное — приходить к какому-то общему знаменателю.
В этом и заключается опыт отношений.
— А что помогает удерживать страсть в паре?
— Внимание и разговор друг с другом.
"Я вижу, что Ксюша счастлива"
— Поговорим о ваших коллегах. С кем из своих товарищей по "Дому-2" вы общаетесь?
— С Ксюшей Бородиной, Олей Орловой, Андреем Черкасовым, Владом Кадони.
— А как вам избранник Ксении Бородиной? Эта пара нередко подвергается хейту…
— Во-первых, я вижу, что Ксюша счастлива. Она действительно нашла того самого мужчину, партнеру, мужа, любовника, друга.
Он на самом деле делает все, чтобы женщина радовалась, была счастлива и уверена в завтрашнем дне. Это же здорово!
Нелли Ермолаева с мужем. Фото: соцсети
— Экстрасенс Никита Турчин предсказал, что Арай Чобанян и Ирина Пинчук могут воссоединиться. А вы сами в это верите?
— Я верю в их воссоединение. Просто бывают определенные кризисные моменты. Но самое главное здесь — разговор.
И бич нашего сегодняшнего времени — это то, что люди все замалчивают. И обиды накапливается как снежный ком.
А потом происходят разводы и расставания. Нужно обо всем говорить.
"Мирон поступил в первый класс, в Екатерининский лицей"
— Вернемся к вам. Каковы ваши ближайшие планы?
— Мы сейчас с мужем открываем кофейню. Мы обучились цифровой психологии у нумеролога Кристины Егиазаровой. И теперь мы дипломированные цифровые психологи.
А в нашей кофейне каждый может исполнить свой утренний ритуал: выпить чашечку кофе и по своей дате рождения узнать прогноз на день или даже на год.
Нелли Ермолаева. Фото: соцсети
— Вы сами тоже будете делиться психологическим опытом?
— Конечно, безусловно. Я вечный студент. Люблю обучаться, развиваться, нести это в массы, помогать людям.
— Чем сейчас радует сын Мирон?
— Он у меня ходит на битбокс. Выступает на серьезных сценах.
Также Мирон поступил в первый класс, в Екатерининский лицей. Он смотрит сериал "Кампус", где играют наши молодые блогеры. И всегда мне говорил: “Мама, хочу учиться там”.
Но в Екатерининском лицее как раз проходят съемки того самого "Кампуса", поэтому мечту ребенка я исполнила.
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