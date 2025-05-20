Звезда 'Дома-2' Нелли Ермолаева: "Обиды накапливаются как снежный ком"

Нелли Ермолаева на "Доме-2"

Нелли Ермолаева одобрила пару Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

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Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева окончательно помирилась с мужем. А еще недавно она со всей семьей сняла целый плавательный дом и отправилась в путешествие по Волге. Светская дива уверяет, что абсолютно счастлива.

Нелли пообщалась с Teleprogramma.org и рассказала об отношениях с мужем, а также поделилась своим мнением по поводу пары Ксении Бородиной и Николая Сердюкова и шансах на воссоединение Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.

"Мы не роботы, а живые люди"

— Нелли, по вашим постам видно, что вы помирились с мужем. Что сейчас происходит в ваших отношениях?

— Я неоднократно говорила, что мы не роботы, а живые люди. Люди ругаются, но самое главное — приходить к какому-то общему знаменателю.

В этом и заключается опыт отношений.

— А что помогает удерживать страсть в паре?

— Внимание и разговор друг с другом.

"Я вижу, что Ксюша счастлива"

— Поговорим о ваших коллегах. С кем из своих товарищей по "Дому-2" вы общаетесь?

— С Ксюшей Бородиной, Олей Орловой, Андреем Черкасовым, Владом Кадони.

— А как вам избранник Ксении Бородиной? Эта пара нередко подвергается хейту…

— Во-первых, я вижу, что Ксюша счастлива. Она действительно нашла того самого мужчину, партнеру, мужа, любовника, друга.

Он на самом деле делает все, чтобы женщина радовалась, была счастлива и уверена в завтрашнем дне. Это же здорово!

Нелли Ермолаева с мужем. Фото: соцсети

— Экстрасенс Никита Турчин предсказал, что Арай Чобанян и Ирина Пинчук могут воссоединиться. А вы сами в это верите?

— Я верю в их воссоединение. Просто бывают определенные кризисные моменты. Но самое главное здесь — разговор.

И бич нашего сегодняшнего времени — это то, что люди все замалчивают. И обиды накапливается как снежный ком.

А потом происходят разводы и расставания. Нужно обо всем говорить.

"Мирон поступил в первый класс, в Екатерининский лицей"

— Вернемся к вам. Каковы ваши ближайшие планы?

— Мы сейчас с мужем открываем кофейню. Мы обучились цифровой психологии у нумеролога Кристины Егиазаровой. И теперь мы дипломированные цифровые психологи.

А в нашей кофейне каждый может исполнить свой утренний ритуал: выпить чашечку кофе и по своей дате рождения узнать прогноз на день или даже на год.

Нелли Ермолаева. Фото: соцсети

— Вы сами тоже будете делиться психологическим опытом?

— Конечно, безусловно. Я вечный студент. Люблю обучаться, развиваться, нести это в массы, помогать людям.

— Чем сейчас радует сын Мирон?

— Он у меня ходит на битбокс. Выступает на серьезных сценах.

Также Мирон поступил в первый класс, в Екатерининский лицей. Он смотрит сериал "Кампус", где играют наши молодые блогеры. И всегда мне говорил: “Мама, хочу учиться там”.

Но в Екатерининском лицее как раз проходят съемки того самого "Кампуса", поэтому мечту ребенка я исполнила.

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