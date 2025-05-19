Пять причин посмотреть третий сезон "Игры в кальмара"

27 июня стартует премьера третьего сезона популярного сериала "Игры в кальмара". В СМИ писали, что только за первые четыре дня второй сезон посмотрели 68 миллионов зрителей.

И не исключено, что летнее продолжение нашумевшего проекта побьет все рекорды. Называем вам пять причин — почему.

Второй сезон был представлен широкому зрителю в конце 2024 года. Получается, что разрыв между двумя продолжениями составляет всего полгода.

За это время аудитория не успеет позабыть то, что происходило с Сон Ки Хуном, Чжун-Хо и другими персонажами сериала. Но успеет соскучиться и будет с нетерпением ждать завершения нескольких сюжетных линий. Хотя бы самого главного героя. (Внимание: спойлеры!).

Что будет с Сон Ки Хуном

Второй сезон начинается с того, что Сон Ки Хуна мучают кошмары. Ему снится Ведущий в маске, который подает ему отрезанные головы погибших в Игре товарищей. Кажется, что участник под номером 456, выигравший миллионы, должен забыть все случившееся. Но нет…

Он снова возвращается в Игру. И уже подкованный в ее смертельных правилах, начинает помогать другим. Тем более там он встречает своего старого товарища — Пак Чон-Бэ, а еще духовно сближается с неким Ин-Хо. Последний впоследствии оказывается волком в овечьей шкуре — ни много ни мало самим Ведущим игры.

Ин-Хо участвует в мятеже, организованном Сон Ки Хуном, а потом убивает его верного друга Чон-Бэ. А наш герой оказывается в плену.

Поклонники сериала уже строят теории относительно дальнейшей судьбы своего любимца: убьют ли его, попытается ли Сон Ки Хун взломать систему Игры, или же он сам наденет маску Ведущего. А возможно, и вообще станет охранником. Но только для того, чтобы вновь попытаться спасти других…