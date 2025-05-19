Пять причин посмотреть третий сезон "Игры в кальмара"

27 июня стартует премьера третьего сезона популярного сериала "Игры в кальмара". В СМИ писали, что только за первые четыре дня второй сезон посмотрели 68 миллионов зрителей.
И не исключено, что летнее продолжение нашумевшего проекта побьет все рекорды. Называем вам пять причин — почему.
Второй сезон был представлен широкому зрителю в конце 2024 года. Получается, что разрыв между двумя продолжениями составляет всего полгода.
За это время аудитория не успеет позабыть то, что происходило с Сон Ки Хуном, Чжун-Хо и другими персонажами сериала. Но успеет соскучиться и будет с нетерпением ждать завершения нескольких сюжетных линий. Хотя бы самого главного героя. (Внимание: спойлеры!).
Что будет с Сон Ки Хуном
Второй сезон начинается с того, что Сон Ки Хуна мучают кошмары. Ему снится Ведущий в маске, который подает ему отрезанные головы погибших в Игре товарищей. Кажется, что участник под номером 456, выигравший миллионы, должен забыть все случившееся. Но нет…
Он снова возвращается в Игру. И уже подкованный в ее смертельных правилах, начинает помогать другим. Тем более там он встречает своего старого товарища — Пак Чон-Бэ, а еще духовно сближается с неким Ин-Хо. Последний впоследствии оказывается волком в овечьей шкуре — ни много ни мало самим Ведущим игры.
Ин-Хо участвует в мятеже, организованном Сон Ки Хуном, а потом убивает его верного друга Чон-Бэ. А наш герой оказывается в плену.
Поклонники сериала уже строят теории относительно дальнейшей судьбы своего любимца: убьют ли его, попытается ли Сон Ки Хун взломать систему Игры, или же он сам наденет маску Ведущего. А возможно, и вообще станет охранником. Но только для того, чтобы вновь попытаться спасти других…
Кадр из второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Как завершится конфликт двух братьев
Остается незавершенной и линия двух братьев — Чжун-Хо и Ин-Хо, тем самым Ведущим… Второй сезон начинается с того, что Чжун-Хо возвращается к работе полицейского. Но прошлое не дает ему покоя — и страж порядка вместе с командой снова отправляется искать таинственный остров, где проходят испытания.
Однако его попытки не увенчиваются успехом. Встретится ли он вновь со своим братом? И как поступит с близким родственником, зная обо всех его преступлениях? Как полицейский или как человек одной крови?
Кадр из второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Кто сын Иль Нама?
После последней серии первого сезона разгонялась теория, что на самом деле Сон Ки Хун — сын Иль Нама. Того самого пожилого игрока под номером один, оказавшегося в реальности одним из организаторов Игры.
Теперь же почитатели сериала строят очередную безумную теорию, что на самом деле сыном Иль Нама является Ин-Хо. Ну и Чжун-Хо как его брат заодно. Возможно, этот фанатский спор разрешится в следующем сезоне.
Корейские игры — часть мирового заговора?
Еще одна причина посмотреть "Игру в кальмара". Третий сезон может намекнуть на то, что корейские игры — лишь часть масштабного мирового заговора. Это открывает перспективы для создания спин-оффов, рассказывающих о подобных играх в других странах.
Кадр из второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Кино как аттракцион
И пятая причина не забыть включить популярный сериал. Когда-то Сергей Эйзенштейн ввел такое понятие, как "монтаж аттракционов" — это особый способ создания фильмов, цель которых — потрясти воображение зрителей. А не такова ли миссия создателей "Игры в кальмара"?
В новых сериях зрителей ждут еще более изощренные игры на выживание, еще больше драмы и эмоций. В общем настоящий аттракцион зрительского воображения.
Читайте также: