Знакомые лица, интриги и коалиции: почему не выстрелил второй сезон "Cокровищ императора"

По данным Mediascope, с 4 по 11 мая в рейтинге наиболее популярных программ отечественного телевидения, шоу "Cокровища императора" опустилось с 10-й на 85-ю позицию. Возможно, повлияли майские праздники. Ведь на первых строчках находился Парад победы, что вполне естественно.
Но факт есть факт. Проекту каналу ТНТ нужно снова завоевывать аудиторию.
Бытует мнение, что сиквелы фильмов получаются хуже, чем оригиналы. Этот феномен однажды объяснил оператор кинохита "Матрица" Билл Поуп.
По его словам, съемки первой части знаменитой ленты прошли без сучка, без задоринки. Может быть, потому что у съемочной команды была свобода творчества. А вот создавая вторую часть, режиссеры, братья Вачовски, уже держали себя в определенных рамках. По словам Билла Поупа, в съемочном процессе первой серии возникла некая магия. Потом она, конечно, исчезла.
С телешоу работают те же правила — нужно держаться в неких рамках, заданных первой частью. Как в прокрустовом ложе зрительских ожиданий. В Сети уже сложилось мнение, что вторая часть проекта “Cокровища императора” на канале ТНТ получилась гораздо менее интересная, чем предыдущая. Давайте попробуем порассуждать почему.
Знакомые все лица
С сиквелом шоу о приключениях в Китае ассоциируется история из разряда: "Ба! Знакомые все лица". Зрители вновь увидели в нем Натана и Алену Блин, правда, перекочевавших из другого проекта канала ТНТ — "Звезды в джунглях".
Возможно, рэпер принял в шоу участие, чтобы обелить свою репутацию. И, на мой взгляд, у него это получилось — на фоне своей партнерши по передаче Ирины Дубцовой. В соцсетях шутят, что рэпер параллельно участвует в двух испытаниях — "Cокровища императора" и"Выжить с Дубцовой".
В первых сериях Ирина заболела, постоянно жаловалась на самочувствие, канючила, приковывая к себе внимание. Натан периодически даже таскал ее рюкзак.
Потом Дубцова выздоровела, но продолжила высказывать недовольства по разным поводам: то такси сложно вызвать, то чеснок неудобно резать, то еще что-нибудь. И певец терпеливо переносит все выходки партнерши, правда, один раз сорвался на крик…
Натан и Ирина Дубцова. Фото: телеканал ТНТ
И если раньше в комментариях Натана ругали последними словами, то теперь сочувствуют. А в недавнем выпуске рэперу опять припомнили интрижку с Лерчек в шоу “Звезды в джунглях”.
Он сравнил это с тем, когда человеку ковыряют вилкой рану. Натан заверил зрителей, что будет всегда поддерживать связь со своей семьей, что бы ни случилось. Да и пора бы прекратить попрекать его прошлым!
Повторит ли Нюша судьбу Лерчек?
Впрочем, к рэперу пристали с поучениями не просто так. Похоже, Нюша положила глаз на Олега Майами. И певицу предостерегают от того, чтобы она не связывалась с ним. А первая в рядах противников Майами стоит сестра Нюши — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и ее партнерша по шоу "Сокровища императора" Мария Шурочкина.
Когда в предыдущем выпуске Олег попытался поцеловать Нюшу, то столкнулся с негативной реакцией ее близкой родственницы.
"Не трогай", — сказала она ухажеру артистки.
Сестра Нюши не очень рада ее симпатиям к Олегу Майами. Фото: телеканал ТНТ
Похоже, история Натана может повториться с Нюшей и Олегом Майами. Лерчек все так же говорили, какой Натан нехороший и как он использует ее ради пиара. Впрочем, фокус рэпера все же удался — его даже пригласили спеть в дуэте с Алсу на фестиваль "Песня года".
Если у Нюши и Олега Майами начнется настоящий роман, то это будет вторичная история. Плавали — знаем. Отработанным приемом наших зрителей не удивишь.
Интриги и коалиции
В шоу "Cокровища император"в паре с Даной Борисовой участвует и Алена Блин. В этом проекте Алена все также продолжает плести интриги. Это ведь она вывела на чистую воду Олега Майами, когда у него обнаружили спрятанные деньги. Но той властью, какой Блин была наделена на шоу "Звезды в джунглях", она, безусловно, не обладает.
Дана Борисова и Алена Блин. Фото: телеканал ТНТ
В проекте "Cокровища императора" все также продолжают формироваться коалиции, как это уже было в колумбийских джунглях. Одни объединяются с другими, чтобы дружить против третьих. Хотя, с другой стороны, люди сбиваются в стаи в любом коллективе. Это один из законов, по которым живет современное общество. А в реалити-шоу он обретает еще большие масштабы.
В общем, использованы все те же приемы, которые уже мы видели в других проектах канала ТНТ. А как говорил Воланд: "Cвежесть бывает только одна — первая, она же и последняя".
Китай все также интересен?
Также высказывается мнение, что второй сезон уже не так интересен, потому что зрители хорошо познакомились с Китаем, где происходит действие проекта, и его достопримечательностями. Но тут можно поспорить…
Поднебесная — страна бесконечной красоты, которая не может ни вызывать интереса. Вы видели, какие живописные виды открывались, когда во время задания участники проекта пошли по подвесному мосту на огромной высоте?
Тот самый подвесной мост. Фото: телеканал ТНТ
Красота на грани смертельной опасности — это то, что действительно завораживает.
А возможно, делать выводы еще рано? И второй сезон "Cокровищ императора" еще непременно удивит нас.
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