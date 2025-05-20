Знакомые лица, интриги и коалиции: почему не выстрелил второй сезон "Cокровищ императора"

По данным Mediascope, с 4 по 11 мая в рейтинге наиболее популярных программ отечественного телевидения, шоу "Cокровища императора" опустилось с 10-й на 85-ю позицию. Возможно, повлияли майские праздники. Ведь на первых строчках находился Парад победы, что вполне естественно.

Но факт есть факт. Проекту каналу ТНТ нужно снова завоевывать аудиторию.

Бытует мнение, что сиквелы фильмов получаются хуже, чем оригиналы. Этот феномен однажды объяснил оператор кинохита "Матрица" Билл Поуп.

По его словам, съемки первой части знаменитой ленты прошли без сучка, без задоринки. Может быть, потому что у съемочной команды была свобода творчества. А вот создавая вторую часть, режиссеры, братья Вачовски, уже держали себя в определенных рамках. По словам Билла Поупа, в съемочном процессе первой серии возникла некая магия. Потом она, конечно, исчезла.

С телешоу работают те же правила — нужно держаться в неких рамках, заданных первой частью. Как в прокрустовом ложе зрительских ожиданий. В Сети уже сложилось мнение, что вторая часть проекта “Cокровища императора” на канале ТНТ получилась гораздо менее интересная, чем предыдущая. Давайте попробуем порассуждать почему.

Знакомые все лица

С сиквелом шоу о приключениях в Китае ассоциируется история из разряда: "Ба! Знакомые все лица". Зрители вновь увидели в нем Натана и Алену Блин, правда, перекочевавших из другого проекта канала ТНТ — "Звезды в джунглях".

Возможно, рэпер принял в шоу участие, чтобы обелить свою репутацию. И, на мой взгляд, у него это получилось — на фоне своей партнерши по передаче Ирины Дубцовой. В соцсетях шутят, что рэпер параллельно участвует в двух испытаниях — "Cокровища императора" и"Выжить с Дубцовой".

В первых сериях Ирина заболела, постоянно жаловалась на самочувствие, канючила, приковывая к себе внимание. Натан периодически даже таскал ее рюкзак.

Потом Дубцова выздоровела, но продолжила высказывать недовольства по разным поводам: то такси сложно вызвать, то чеснок неудобно резать, то еще что-нибудь. И певец терпеливо переносит все выходки партнерши, правда, один раз сорвался на крик…