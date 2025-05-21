Как живет Анна Нетребко в Австрии: объявлена в розыск, судилась со знаменитым театром

Победитель нынешнего «Евровидения» — певец JJ (Йоханнес) Питч — назвал в числе своих музыкальных кумиров российскую оперную диву Анну Нетребко.

JJ Питч, родившийся в Вене в 2001 году и выросший в Дубае, где его отец основал компанию, имеет филиппинские корни со стороны матери. Он свободно владеет немецким, английским и тагальским языками, а также изучал арабский и французский.

Питч обладает контратенором — редким высоким мужским оперным голосом. Он выступает в Венской государственной опере и получает музыкальное образование в Венском частном университете музыки и искусств.

Артист признался, что при создании своей композиции Wasted Love, сочетающей оперу и электронную танцевальную музыку, он ориентировался на Анну Нетребко и Марию Каллас в оперной части, а также на Мэрайю Кэри и Ариану Гранде в поп-части.

Если сам Йоханнес Питч сейчас переживает музыкальный триумф, то у его кумира на нынешнем отрезке судьбы наблюдаются сложности. Так, приставы объявили артистку в розыск как должника.

Сейчас певица должна предоставить доступ к квартире в Санкт-Петербурге. Но она уже давно не появлялась на родине. Как живет артистка сегодня?

Суды с европейскими театрами

В феврале 2022 года Метрополитен-опера приостановила сотрудничество с Анной Нетребко, которая выступала в театре с 2002 года. Позже от работы с певицей отказалась Баварская государственная опера. В марте того же года Нетребко опубликовала пост, в котором выразила свое несогласие с позицией России в мировой повестке.

После этого Новосибирский государственный академический театр отменил ее концерт, объяснив это тем, что певица сделала выбор в пользу карьеры в Европе, пренебрегая интересами Родины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также осудил артистку. “Голос есть, а совести нет”, — сказал чиновник об артистке.