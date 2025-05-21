Как живет Анна Нетребко в Австрии: объявлена в розыск, судилась со знаменитым театром

Победитель нынешнего «Евровидения» — певец JJ (Йоханнес) Питч — назвал в числе своих музыкальных кумиров российскую оперную диву Анну Нетребко.
JJ Питч, родившийся в Вене в 2001 году и выросший в Дубае, где его отец основал компанию, имеет филиппинские корни со стороны матери. Он свободно владеет немецким, английским и тагальским языками, а также изучал арабский и французский.
Питч обладает контратенором — редким высоким мужским оперным голосом. Он выступает в Венской государственной опере и получает музыкальное образование в Венском частном университете музыки и искусств.
Артист признался, что при создании своей композиции Wasted Love, сочетающей оперу и электронную танцевальную музыку, он ориентировался на Анну Нетребко и Марию Каллас в оперной части, а также на Мэрайю Кэри и Ариану Гранде в поп-части.
Если сам Йоханнес Питч сейчас переживает музыкальный триумф, то у его кумира на нынешнем отрезке судьбы наблюдаются сложности. Так, приставы объявили артистку в розыск как должника.
Сейчас певица должна предоставить доступ к квартире в Санкт-Петербурге. Но она уже давно не появлялась на родине. Как живет артистка сегодня?
Суды с европейскими театрами
В феврале 2022 года Метрополитен-опера приостановила сотрудничество с Анной Нетребко, которая выступала в театре с 2002 года. Позже от работы с певицей отказалась Баварская государственная опера. В марте того же года Нетребко опубликовала пост, в котором выразила свое несогласие с позицией России в мировой повестке.
После этого Новосибирский государственный академический театр отменил ее концерт, объяснив это тем, что певица сделала выбор в пользу карьеры в Европе, пренебрегая интересами Родины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также осудил артистку. “Голос есть, а совести нет”, — сказал чиновник об артистке.
В марте 2023 года Нетребко выиграла суд у Метрополитен-оперы, отсудив $200 тыс. за отмененные концерты. Спустя полгода она подала еще один иск, требуя компенсацию в размере $360 тыс.
В своем иске певица заявила, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба негативно повлияли на ее репутацию, вызвав протесты местных общественных организаций как за границей, так и в России. Нетребко также утверждала, что отмены концертов вынудили ее продать квартиру в Нью-Йорке и нанесли ей моральный ущерб.
Осенью 2023 года стало известно, что Анна Нетребко возобновила сотрудничество с Берлинской государственной оперой, несмотря на протесты местных общественных организаций. 15 сентября она снова вышла на сцену театра, исполнив главную роль в опере "Макбет".
Сегодня оперную диву принимают на своих сценах такие престижные театры, как Венская государственная опера, Парижская опера, Ла Скала в Милане и "Сан-Карло" в Неаполе.
Выступление в США
3 февраля 2025 года Анна Нетребко впервые за пять лет выступила в США, представив сольную программу в "Палм-Бич-опере" во Флориде вместе с пианистом Анхелем Родригесом.
Генеральный директор площадки Джеймс Барбато сообщил, что все билеты на выступление Нетребко были проданы, включая все 400 мест на гала-вечере по цене 1500 долларов каждое. Это произошло впервые в истории театра.
Как Анну Нетребко объявили в розыск
В 2025 году в России Нетребко объявили в розыск как должника из-за проблем с доступом к ее квартире на улице Союза Печатников в Санкт-Петербурге. Жилищные инспекторы не могли попасть в элитную квартиру уже два года.
Инспекция планирует проверить законность перепланировки жилья Анны Нетребко. Суд обязал певицу предоставить доступ к своей квартире, однако это решение до сих пор не выполнено.
Иск в суд против Анны Нетребко не единственный. Ранее управляющая компания подавала на певицу жалобу из-за неоплаты коммунальных услуг в период с 2005 по 2012 год. Размер задолженности не уточнялся, но в суд Нетребко оба раза не явилась.
Несмотря на заявление певицы о разрыве всех связей с Россией, у нее остается недвижимость в стране, включая квартиру на улице Союза Печатников, а также две другие квартиры. Кроме того, Нетребко владеет недвижимостью в США, ОАЭ и Австрии, где она также является налоговым резидентом.
Решать все свои проблемы Анне предстоит самой. Летом прошлого года она развелась со своим мужем – оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Бывшие супруги остались в дружеских отношениях. Но кто занимает сердце Анны Нетребко сегодня, до сих пор не известно.
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