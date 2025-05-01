Юрий Лоза раскритиковал новое «Простоквашино» и ремейки советских фильмов

В Сети появился трейлер фильма «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна. Картина снята по мотивам советских мультфильмов о приключениях дяди Федора и его друзей. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк и Иван Охлобыстин, которых загримировали под родителей мальчика и почтальона Печкина. Премьера ленты запланирована на начало следующего года.

Сам Сарик Андреасян уверен, что делает кино, которое дети будут пересматривать и через пятьдесят лет. Вот только в Сети с ним не все согласны. Режиссера просят не трогать советское культурное наследие и не прикасаться к шедеврам.

А что об этом думает певец Юрий Лоза? Артист считает, что в искусстве практически не осталось творцов. А все проекты заточены на получение быстрой популярности.

«Сейчас везде каверы»

«Сейчас авторы на той же эстраде задвинуты ниже плинтуса. Артисты ходят в перьях, что-то поют, говорят, делают, скачут, танцуют. А потом в конце программы мы слышим: «Прозвучали песни на стихи такого-то — фрыть, на музыку такого-то — фрыть». То есть зритель не успевает запомнить, кто создавал этот концерт».

Как считает Юрий Лоза, на телевидении с 90-х годов не появилось ни одной авторской программы. Все завязано исключительно на франшизах!