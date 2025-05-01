Юрий Лоза раскритиковал новое «Простоквашино» и ремейки советских фильмов

В Сети появился трейлер фильма «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна. Картина снята по мотивам советских мультфильмов о приключениях дяди Федора и его друзей. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк и Иван Охлобыстин, которых загримировали под родителей мальчика и почтальона Печкина. Премьера ленты запланирована на начало следующего года.
Сам Сарик Андреасян уверен, что делает кино, которое дети будут пересматривать и через пятьдесят лет. Вот только в Сети с ним не все согласны. Режиссера просят не трогать советское культурное наследие и не прикасаться к шедеврам.
А что об этом думает певец Юрий Лоза? Артист считает, что в искусстве практически не осталось творцов. А все проекты заточены на получение быстрой популярности.
«Сейчас везде каверы»
«Сейчас авторы на той же эстраде задвинуты ниже плинтуса. Артисты ходят в перьях, что-то поют, говорят, делают, скачут, танцуют. А потом в конце программы мы слышим: «Прозвучали песни на стихи такого-то — фрыть, на музыку такого-то — фрыть». То есть зритель не успевает запомнить, кто создавал этот концерт».
Как считает Юрий Лоза, на телевидении с 90-х годов не появилось ни одной авторской программы. Все завязано исключительно на франшизах!
«Поэтому сейчас везде каверы — что в кино, что в театре, что на телевидении. То есть все уже было и ничего нового уже не создается. На телевидении гораздо проще покупать отработанный в Европе ширпотреб. Когда программа уже там всем надоела, ее отдают за три копейки.
А тех, кто уже пел раньше, уже поразогнали. Помните, на каналах проходили бенефисы разных артистов? А сейчас там — «Точь-в-точь», «Один в один», «Битва хоров с дельфинами».
В кинематографе то же самое: берут готового «Чебурашку» и экранизируют. А почему нет?» — задается вопросом Юрий Лоза.
— Новых идей нет. А почему? Потому что авторы не получают своей минуты славы. А работать за небольшие деньги? Гораздо проще взять и адаптировать что-то».
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин / «КП»
«Авторы были на слуху, их облизывали»
— В чем вы видите выход из ситуации?
— Надо чествовать авторов. Раньше их знали. Авторы были на слуху, их облизывали.
Когда у Эндрю Ллойд Уэббера был юбилей, его поздравляли королева Елизавета и разные артисты. Все прекрасно понимали, что спеть его песни из мюзиклов может любой, а вот создать их — только он. Поэтому артисты не менее значимы для культуры, чем создатели.
Раньше мы знали всех больших режиссеров: Бондарчука, Говорухина, Меньшова и так далее. А вы знаете режиссеров современных сериалов? Они где-то существуют, что-то делают, но о них знать не знают.
Больших режиссеров нет. Большое кино кончилось. Даже Ален Делон говорил, что тот кинематограф, который создавался раньше, закончился еще в том веке.
Раньше было авторское кино. Мы знаем, что Тарковский велик. А артисты, которые у него снимались, считали так же.
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин / «КП»
«Все перевернулось»
— Сейчас другое время…
— А сейчас же нужны звезды, сейчас нужна Бузова. Популярность сейчас стала важнее поступка.
Давайте наберем команд популярных звезд, а потом будем думать, что им делать. Раньше надо было слетать в космос — и стать популярным. А сейчас наоборот. Чтобы получить известность, надо полететь в космос.
Раньше надо было спеть на «Песне года», а потом стать популярным.
С кино то же самое. Надо стать популярным, а потом под тебя придумают всякую фигню. А раньше сначала придумывалось что-то хорошее, а уже потом подбирались актеры.
А сейчас адаптируем «Простоквашино». Наберем медийных персонажей и подсунем им известный сюжет. Все перевернулось.
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