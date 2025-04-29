Анастасия Волочкова раскрыла тайны свадьбы дочери

26 апреля в особняке Мясникова состоялась свадьба дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны. Торжество обсуждают и по сей день.
В ряде СМИ появились слухи, что Анастасия Волочкова покинула праздник в дурном расположении духа. Сплетни гласят, что она якобы поссорилась с зятем Никитой. Некоторые коллеги даже написали, что подралась…
По другой версии, Анастасия будто бы повздорила со своей крестной Еленой. Teleprogramma.org попросила Анастасию Волочкову прокомментировать эти слухи и не только.
«Завистникам назло все прошло просто великолепно»
«Накануне в Солнечногорске у меня был спектакль «Одержимость». И через день после возвращения намечался следующий.
Со свадьбы я уехала в прекрасном настроении. И вообще праздник прошел камерно, красиво, интересно, — отметила Анастасия.
— А уехала я потому, что у меня был поезд. На следующее утро мне нужно было быть в Москве на репетиции спектакля.
А что касается слухов, что мы поссорились с Никитой… Ну просто кому-то очень хотелось, чтобы что-то пошло не так. А вы представляете, завистникам назло все прошло просто великолепно».
— Еще говорили про вашу крестную Елену…
— Это даже не моя крестная. Это мамина подруга. Почему ее все так называют? Это неправда.
Просто моей маме хочется, чтобы тетя Лена, которая на 12 лет старше ее, считалась моей крестной.
Счастливые молодожены. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой
«Ариша мне написала: «Мама, я скоро буду!»
— Я следила за событием и обратила внимание, что некоторые телеграм-каналы нагнетали обстановку, когда с 16:00 до 17:30 писали, что молодожены до сих пор не приехали. А вы сами волновались, когда ждали их?
— В особняк Мясникова приехало очень много представителей СМИ. Мы пообщались с ними в Мраморном фойе у парадной лестницы, которая была задекорирована очень красивым образом.
Ариадна написала нам всем в пригласительных, что сбор гостей в 16:00. Но вы поймите, что она не должна была писать: «А я приеду в 17:00». Это же ее право, ее свадьба.
И, конечно, гости собрались в 16, а невеста приехала в 17. А что здесь не так? Никто не волновался. Ариша мне написала: «Мама, я скоро буду!» И пока Ариадна и Никита подъезжали, сначала я одна, а потом вместе с мамой, мы давали интервью представителям СМИ.
Семья в сборе. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой
«Я не собираюсь участвовать в семейной жизни Никиты и Ариадны»
— Успели ли вы пообщаться с молодоженами на свадьбе? Быть может, дали какие-то наставления?
— Никаких наставлений я не давала. Я сказала тост, добрые слова, пожелала счастья и настоящей любви молодоженам и спела песню «Мне нравится, что вы больны не мной», на исполнение которой меня благословила Алла Борисовна Пугачева.
Ариадна и Никита станцевали свадебный танец. Было очень душевно. Я сидела рядом с Ариадной и Никитой. Круглые столы были поставлены в виде змейки, которая заполняла Золотой зал.
Также пел песню Володя Козырев, мой добрый друг на протяжении 28 лет. Свадьбу снимал наш оператор Игорь Мартинес. Скоро выйдет фильм, обязательно его представим.
— Планируете ли вы принимать участие в семейной жизни дочери, советовать что-то, исходя из своего жизненного опыта, чем-то помогать?
— Нет, я не собираюсь участвовать в семейной жизни Ариадны и Никиты, потому что они взрослые люди. Они вместе будут расти, создавать свой быт, свою жизнь.
Вместе будут подниматься и зарабатывать деньги! Я искренне им этого желаю. Поэтому все будет прекрасно!
Никакими наставлениями я не занимаюсь, чтобы не быть виноватой, если дам какой-то не тот совет. Я уверена, что Ариадна и Никита — умные люди, любящие друг друга.
И для меня это самое главное. Когда я вижу счастливые глаза Ариадны, я радуюсь, что она в свои 19 лет создала свою семью. И уверена, что это на всю жизнь. Что может быть ценнее этого?
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