Анастасия Волочкова раскрыла тайны свадьбы дочери

26 апреля в особняке Мясникова состоялась свадьба дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны. Торжество обсуждают и по сей день.

В ряде СМИ появились слухи, что Анастасия Волочкова покинула праздник в дурном расположении духа. Сплетни гласят, что она якобы поссорилась с зятем Никитой. Некоторые коллеги даже написали, что подралась…

По другой версии, Анастасия будто бы повздорила со своей крестной Еленой. Teleprogramma.org попросила Анастасию Волочкову прокомментировать эти слухи и не только.

«Завистникам назло все прошло просто великолепно»

«Накануне в Солнечногорске у меня был спектакль «Одержимость». И через день после возвращения намечался следующий. Со свадьбы я уехала в прекрасном настроении. И вообще праздник прошел камерно, красиво, интересно, — отметила Анастасия. — А уехала я потому, что у меня был поезд. На следующее утро мне нужно было быть в Москве на репетиции спектакля. А что касается слухов, что мы поссорились с Никитой… Ну просто кому-то очень хотелось, чтобы что-то пошло не так. А вы представляете, завистникам назло все прошло просто великолепно».

— Еще говорили про вашу крестную Елену…

— Это даже не моя крестная. Это мамина подруга. Почему ее все так называют? Это неправда.

Просто моей маме хочется, чтобы тетя Лена, которая на 12 лет старше ее, считалась моей крестной.