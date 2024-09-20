Неузнаваемый Матвеев и Милославская без Петрова: что осталось за кулисами фестиваля «Новый сезон»

Федор Бондарчук прилетел на фестиваль в качестве звездного гостя. Кроме того, он является режиссером фильма-открытия «Челюскин. Первые». На ковровой дорожке, раскинутой возле концертного зала «Роза Холл», 57-летний продюсер появился один, без жены Паулины Андреевой.
Фото: пиар-служба «Нового сезона»
Примечательно, что какое-то время назад журналисты подловили продюсера без обручального кольца. Тогда же пошли слухи о расставании пары, которые, впрочем, никто не подтвердил. Но на этот раз, позируя перед фотокамерами, Федор старательно прятал правую руку.
Анастасия Уколова и действующая солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова устроили живой концерт на вечеринке по случаю открытия, организованной Wink.
Фото: пиар-служба «Нового сезона»
Выбор группы стал не случайным, ведь 6 сентября в этом онлайн-кинотеатре вышел сериал о «Комбинации», а громкая светская премьера прошла в Москве. Уколова, которая составила на сцене компанию Ивановой, сыграла Алену Апину. А сама Татьяна персонально посвятила хит всех дискотек «Бухгалтер» Ивану Добронравову, сыгравшему в сериале фаната. Счастливый Иван, как настоящий фанат (и даже без «как»), отплясывал на танцполе. Впрочем, в тот вечер на танцполе зажигали абсолютно все!
Стася Милославская представила на фестивале сразу два проекта: фильм «Челюскин. Первые» и сериал «Чужие деньги». 29-летнюю актрису везде сопровождал ее новый возлюбленный, журналист Трифон Бебутов.
Фото: пиар-служба «Нового сезона»
И надо отметить, что Стася рядом с Трифоном буквально светилась. В триллере «Чужие деньги» Милославская играет вместе с Максимом Матвеевым.
«Он потрясающий партнер и классный артист. Мы сдружились, было суперкомфортно... Мне со всеми партнерами комфортно играть любовь. Ни разу не было такого, чтобы меня кто-то раздражал», - рассказала нам Стася.
Максим Матвеев, исполнивший главную роль в сериале «Чужие деньги», удивил сменой имиджа. Надо признаться, мы его сразу не узнали.
Фото: пиар-служба «Нового сезона»
42-летний актер отрастил волосы и набил татуировки на руках (возможно, они не настоящие). Несмотря на перемены, Матвеев все такой же красавчик и краш. Скорее всего, изменения связаны с каким-то проектом. Кстати, в «Чужих деньгах» Максим играет сразу две роли: дерзкого обнальщика Алексея Воронова и его двойника, провинциала-неудачника Максима Афанасьева.
В рамках мероприятия за 6 дней показали 16 новых сериалов и 4 фильма, которые выйдут в ближайшем будущем. По традиции новые проекты представляли создатели и актеры.
Рузиль Минекаев, которого многие знают по роли младшего брата Вовы Адидаса из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+ (был представлен на «Новом сезоне» в 2022 году), приехал вместе с супругой Азизой и сыном Рэмилем.
Фото: пиар-служба «Нового сезона»
На фестивале 25-летний Рузиль представил детективный сериал «Подслушано в Рыбинске» (выйдет на Premier), где сыграл вместе с Тимофеем Трибунцевым. Кстати, в новом проекте у Минекаева снова роль хулигана, но, видимо, последняя в этом амплуа.
«После «Слова пацана» предлагают очень много ролей хулиганов. Но дело в том, что этот персонаж, Ширмик, он был утвержден еще до выхода сериала «Слово пацана». Поэтому я там появлюсь. А сейчас подобного характера роли и предложения я откидываю в сторону, так как не хочу стать заложником одной роли», - рассказал нам Рузиль.