Неузнаваемый Матвеев и Милославская без Петрова: что осталось за кулисами фестиваля «Новый сезон»

Примечательно, что какое-то время назад журналисты подловили продюсера без обручального кольца. Тогда же пошли слухи о расставании пары, которые, впрочем, никто не подтвердил. Но на этот раз, позируя перед фотокамерами, Федор старательно прятал правую руку.

Анастасия Уколова и действующая солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова устроили живой концерт на вечеринке по случаю открытия, организованной Wink.