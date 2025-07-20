"Модница недели" среди звездных мачех: шикарная Лиза Арзамасова, обычная Зепюр Брутян и Елена Николаева в Париже

Сегодня в нашей подборке — звезды, которые воспитывают не только своих родных детей. У них хватает времени и на наследников своих любимых мужей. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.org исследователем моды, автором лекций, курсов и книг, директором модельного агентства Sigma Натали де Шан смотрим, какие наряды демонстрировали звездные мачехи по разным поводам. И выберем самую модную из них!
Лиза Арзамасова
Актриса Лиза Арзамасова приходится мачехой сыну Ильи Авербуха от первого брака, Мартину. Со своим пасынком Лиза очень дружна. А Мартин, в свою очередь, обожает младших брата и сестру. Детей Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.
В этом черном платье с декором в виде огромного цветка Лиза Арзамасова появлялась на светском мероприятии.
Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press
"Лиза Арзамасова знакома мне по сериалу "Папины дочки". В это образе она выглядит шикарно. Единственный минус — платье сливается с фоном. Но есть большой белый цветок. Он берет на себя часть внимания.
В целом Лиза демонстрирует очень элегантный, красивый комплект. Правда, надела она платье с массивной обувью. А к наряду с таким нежным цветком больше подошли бы босоножки. В этой подборке это самый грамотный и интересно подобранный комплект. 9 баллов".
Ольга Алдонина
Ольга Алдонина — вторая жена футболиста Евгения Алдонина. Дочери покойной певицы Юлии Началовой, Вере Алдониной, с мачехой повезло. Ольга тепло принимает Веру в своей семье. Она подружилась с падчерицей, когда Юлия Началова была еще жива.
В этом наряде Ольга Алдонина приходила 1 сентября на школьную линейку к сыну Артему.
Ольга Алдонина. Фото: соцсети Ольги Алдониной
"Ольга продемонстрировала обычный, ничем не выделяющийся и не примечательный комплект. Ощущение, что она просто вышла куда-то на прогулку. Плюс ко всему босоножки выглядят не очень актуальными. 4 балла".
Елена Николаева
Ведущая телеканала 'Россия 1' Елена Николаева — одна из самых известных мачех в стране. Ее падчерица Ариадна Волочкова — дочь Игоря Вдовина и балерины Анастасии Волочковой.
Ариадна несколько лет жила в семье отца, у нее прекрасные отношения с мачехой.
Этот образ Елена Николаева продемонстрировала в Париже. Она побывала в столице Франции на недавней Неделе моды.
Елена Николаева в Париже. Фото: соцсети Елены Николаевой
"Елена Николаева в юбке и полупрозрачной блузке. Низ довольно интересный — из-за разрезов. Но мне не нравится, что комплект слишком грубо поделен на белый верх и черный низ. Полупрозрачная блузка наслаивается на черную юбку и получается такое невнятное серое пятно. Часы на руке тоже слились с блузкой. То есть комплект не проработан, он абсолютно простенький, но есть интересные моменты. Мне нравится, как перекликаются бантики на туфлях с рваными деталями юбки. 4 балла".
Зепюр Брутян
Зепюр Брутян приходится мачехой детям Агаты Муцениеце. В семье Брутян и Прилучного живет сын Павла от брака с Агатой, Тимофей. В гостях у брата и мачехи с отцом часто бывает сестра Тимофея, Мия.
Брутян и Прилучный часто выходят в свет вместе с Тимофеем. На фото все трое запечатлены на светской премьере фильма.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный со своим сыном Тимофеем. Фото: Global Look Press
"Зепюр Брутян продемонстрировала самый обычный комплект. Как будто она собралась выбросить мусор, но неожиданно оказалось, что надо еще ехать на премьеру фильма. То есть какой-то такой, абсолютно простой, повседневный, ни грамма не интересный, не нарядный комплект.
В таком можно выйти на прогулку или просто за хлебом сходить. Вероятно, они очень часто ходят на какие-то мероприятия и не стали заморачиваться, как одеваться. 3 балла".
Подводим итоги
На верхнюю строчку модного пьедестала почета поднимается Лиза Арзамасова. Она признана самой модной мачехой. Второе место делят Ольга Алдонина и Елена Николаева. На третьем — Зепюр Брутян.
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