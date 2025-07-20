"Модница недели" среди звездных мачех: шикарная Лиза Арзамасова, обычная Зепюр Брутян и Елена Николаева в Париже

Сегодня в нашей подборке — звезды, которые воспитывают не только своих родных детей. У них хватает времени и на наследников своих любимых мужей. Вместе с модным экспертом Teleprogramma.org исследователем моды, автором лекций, курсов и книг, директором модельного агентства Sigma Натали де Шан смотрим, какие наряды демонстрировали звездные мачехи по разным поводам. И выберем самую модную из них!

Лиза Арзамасова

Актриса Лиза Арзамасова приходится мачехой сыну Ильи Авербуха от первого брака, Мартину. Со своим пасынком Лиза очень дружна. А Мартин, в свою очередь, обожает младших брата и сестру. Детей Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

В этом черном платье с декором в виде огромного цветка Лиза Арзамасова появлялась на светском мероприятии.