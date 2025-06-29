"Модница недели": Кудрявцева с рукавами, которые хочется оторвать, Киркоров в пиджаке под оригами и Гагарина в откровенном платье

Премия телеканала "Муз-ТВ", отгремевшая в начале июня, все еще не дает покоя многим модницам. Предлагаем повнимательнее рассмотреть наряды некоторых звезд. Чьи образы можно смело повторять, а чьи косплеить лучше не стоит? Помогает разобраться во всех деталях профессионал, модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.
Филипп Киркоров: смешение стилей
Появление Филиппа Киркорова на Премии Муз-ТВ стало первым его выходом в свет после болезни. Выглядел Филипп Бедросович не так парадно-празднично, как обычно. Вместе с состоянием здоровья меняется и стиль поп-короля. В последнее время Филипп Киркоров неважно себя чувствует. Может, поэтому из его нарядов исчезли перья и блестки?
Филипп Киркоров на Премии Муз-ТВ. Фото: пресс-служба
"Мне нравится, как в последнее время меняется стиль Филиппа Бедросовича. Он становится более модным, более интересным.
Исчезает этот, так скажем, королевский налет чрезмерно экзальтированное роскоши. Это свойственно современным трендам. Курс он выбрал правильный.
Что касается именно этого образа, он неплох. Но есть определенные нюансы, которые меня, как культуролога моды, смущают.
Первое, это его пиджак очень интересного, такого сложного кроя, с выверенным линейным ритмом. Он создает ощущение такого японского оригами. А джинсы потертые, оверсайз — это стиль гранж девяностых годов. Очки в тонкой оправе дают отсыл к буржуазному стилю, к XIX веку даже.
То есть произошло смешение очень противоречивых стилистических направлений. Они допустимы в пределах одной композиции, но когда создают общий характер. А здесь все-таки этой общности не хватает.
Я бы все-таки придерживалась, наверное, какого-то единого стиля. То есть если вместо этих гранжевых джинсов надеть просто широкие брюки-палаццо, может быть, из более тонкой ткани, был бы более динамичный контраст пиджака и брюк.
Либо, наоборот, выбрать очки в стиле Баленсиага, такие спортивные, активные. И тогда бы мы больше добавили гранжевости.
Иными словами, есть нюансы, которые меня цепляют. Это неплохо, но 10 баллов поставить не могу. 8 баллов".
Лера Кудрявцева: контраст пышного и жесткого
Лера Кудрявцева вместе с Сергеем Лазаревым премию вела. Теледива запомнилась всем не только нарядами, но и дерзкими выходками. Лера жаловалась, что устала от высоких каблуков, скидывала туфли прямо на красной дорожке и требовала подать ей тапки.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев на Премии Муз-ТВ. Фото: пресс-служба
"Лера Кудрявцева вела премию. И, конечно, ее образ должен был быть ярким, заметным.
Мне нравится контраст пышной, объемной шифоновой юбки небесно-голубого оттенка и жесткого черного корсета. Я в этом вижу отсыл к эстетике модерна, тему противоречий.
Голубой цвет блондинке Лере очень идет. Очень смущают меня рукава. У меня прям желание подойти их и оторвать. Мне кажется, если бы не было этих рукавов, образ смотрелся бы более гармонично, изысканно и более правильно.
То есть, эта деталь такая вроде бы незаметная, но искажает очень многое. Для ведущей премии это заметная ошибка. 7 баллов".
Полина Гагарина: чувственна, но уместна
Певица Полина Гагарина при каждом удобном случае демонстрирует, что следит за своей фигурой.
Полина Гагарина на Премии Муз-ТВ. Фото: пресс-служба
"Образ Полины Гагариной откровенен, чувственен, но уместен. Если бы мы говорили о выходе на какую-то театральную или кинопремию, например, я бы сняла баллы за излишнюю откровенность наряда.
Но у нас попсовая музыкальная премия, где такой эпатирующий образ допустим. Платье идет Полине, подчеркивает ее стройность.
Очень интересное решение — черная центральная и вот эти зеркальные боковые части платья. Они делают фигуру еще стройнее. Этот прием контраста цветов или фактур всегда хорош, если вы хотите выглядеть стройнее.
Мне нравится, что Полина не перегрузила это платье сложными украшениями, прической. 10 баллов".
Яна Рудковская: тотал Скиапарелли
Продюсер Яна Рудковская обожает брендовые вещи. Но эта любовь выходит ей боком, ведь она не может быть взаимной.
Яна Рудковская на Премии Муз-ТВ. Фото: пресс-служба
"Образ, конечно, неплох. И как он может быть плох, если это тотал Скиапарелли. Громкий бренд, хедлайнер фэшн-индустрии сегодняшнего дня.
Но мне не нравится, когда всю ответственность за свой стиль персонаж возлагает на бренд. Когда я вижу тотал-бренд на человеке, я не вижу самого человека. Здесь нет игры, нет творчества. А для меня в моде творчество первостепенно.
Повторюсь, образ неплохой. Но мне бы хотелось видеть какой-то более сложный, более интересный характер. Не бойтесь играть в моду, не бойтесь смешивать контрасты.
Это как в кулинарии — вкусно получается, когда вы готовите не строго по рецепту, а с душой. И к своему гардеробу тоже относитесь так — с душой, с какими-то нетривиальными подходами. И тогда мы будем видеть вашу индивидуальность. Тогда будет творчество, тогда будет некий манифест, посыл обществу. А в данном случае красиво, но скучно, я бы сказала, даже мертво. 6 баллов".
Подводим итоги
Безоговорочную победу в нашем модном баттле одерживает Полина Гагарина. Второе достается Филиппу Киркорову, третье — Лере Кудрявцевой.
Культуролог моды Надя Иванова. Фото: личный архив
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