"Модница недели": Кудрявцева с рукавами, которые хочется оторвать, Киркоров в пиджаке под оригами и Гагарина в откровенном платье

"Мне нравится, как в последнее время меняется стиль Филиппа Бедросовича. Он становится более модным, более интересным.

Исчезает этот, так скажем, королевский налет чрезмерно экзальтированное роскоши. Это свойственно современным трендам. Курс он выбрал правильный.

Что касается именно этого образа, он неплох. Но есть определенные нюансы, которые меня, как культуролога моды, смущают.

Первое, это его пиджак очень интересного, такого сложного кроя, с выверенным линейным ритмом. Он создает ощущение такого японского оригами. А джинсы потертые, оверсайз — это стиль гранж девяностых годов. Очки в тонкой оправе дают отсыл к буржуазному стилю, к XIX веку даже.

То есть произошло смешение очень противоречивых стилистических направлений. Они допустимы в пределах одной композиции, но когда создают общий характер. А здесь все-таки этой общности не хватает.

Я бы все-таки придерживалась, наверное, какого-то единого стиля. То есть если вместо этих гранжевых джинсов надеть просто широкие брюки-палаццо, может быть, из более тонкой ткани, был бы более динамичный контраст пиджака и брюк.

Либо, наоборот, выбрать очки в стиле Баленсиага, такие спортивные, активные. И тогда бы мы больше добавили гранжевости.

Иными словами, есть нюансы, которые меня цепляют. Это неплохо, но 10 баллов поставить не могу. 8 баллов".