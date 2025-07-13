"Модница недели" среди звездных мам — игривая Арзамасова, дерзкая Ковальчук в мини и старомодная Судзиловская

На днях в Москве вручали награды женщинам, которые успешно совмещают материнство и карьеру. Для нас с вами они звезды, а у себя дома — заботливые и любящие мамы.
Смотрим, в каких аутфитах знаменитости блистали на церемонии. А в том, на сколько модно и стильно они выглядели, помогает разобраться модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.
Екатерина Волкова
Звезда сериала Воронины Екатерина Волкова на премии появилась в облегающем платье в пол. Асимметричный наряд подчеркнул ее стройную фигуру и контрастную внешность.
Екатерина Волкова. Фото: пресс-служба
"Мне нравится этот наряд, этот контраст черного и белого. Это всегда придает, с одной стороны, строгости, с другой стороны — драматизма. Это эстетика аристократизма и элегантности. Интересное асимметричное решение платья, которое дает некое напряжение наряду. А строгий крой — острые углы, манжеты и воротник — дают агрессию.
Для светского мероприятия такое платье более чем уместно. Красиво смотрится на фотографии, привлекает к себе внимание. Поэтому с точки зрения целесообразности и уместности этого наряда все вполне неплохо. Платье и по типажу подходит Екатерине. У нее довольно жесткие черты лица: оно скульптурное, с выверенным подбородком, острым носиком. Линии платья хорошо сочетаются с ее внешностью. И вот эта острота хорошо сочетается с линиями платья.
Но здесь немножечко похулиганили стилисты по волосам. К такому платью я был делала не мягкие локоны, а наоборот, гладко зачесала бы волосы, может быть, сделала холодную волну, добавила бы крупные украшения в уши. Тогда бы образ смотрелся целостно. А так здесь есть некое противоречие. Да? То есть я бы сделала такой более холодный и строгий образ.
Но подошел бы он к тематике мероприятия? В обществе есть стереотипное представление образа мамы. Как правило, это что-то мягкое и комфортное с точки зрения стиля.
С одной стороны, мне этот образ нравится. С другой, я понимаю, что он не совсем уместен, но при этом он гармоничен. 7 баллов".
Лиза Арзамасова
Актриса Лиза Арзамасова обожает представать на публике в романтичных платьях. Но на этот раз она появилась в нехарактерном для себя образе. И что же? Только выиграла от этого.
Лиза Арзамасова. Фото: пресс-служба
"В этом образе Лиза Арзамасова выглядит очень модно. Брючные костюмы оверсайз не сходят с подиумов. Пару сезонов назад его активно ввел в моду бренд Сен-Лоран. И тема костюма, снятого с мужского плеча, была актуальна и для самого маэстро Ив Сен-Лорана. И сегодня это очень популярный тренд.
Мне нравится эта цветовая гамма, которая Лизу, конечно, украшает. Мне нравится прическа. Холодная волна добавляет этому мускулинному образу женственности, игривости и мягкости. Очень хорошо поработали визажисты, сохранив Лизе чистое личико без излишней декоративности.
Меня смущает немножечко топ, который надет под жакет. Он дает ощущение брони. Конечно, если бы было чуть больше открыто шеи, декольте, образ смотрелся бы легче.
Костюм достаточно мягкой пластики и формы. Это тоже хорошо. Потому что Лиза — девушка миловидная, с мягким характером и мягкими чертами лица. У нее образ такой папиной дочки. Конечно, поклонники ассоциируют ее именно с этим сериалом. 9 баллов".
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская, как и Лиза Арзамасова, выбрала для светского мероприятия брючный костюм. И он ее подвел. Почему? Разбираемся.
Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба
"Олеся Судзиловская — яркая, красивая, статная блондинка. Мне кажется, красоту Олеси сложно чем-либо испортить. Но здесь стилистам это сделать удалось.
Потому что ее образ абсолютно старомоден. Если мы сравним этот костюм с брючным костюмом Лизы Арзамасовой, мы увидим, что мода не стоит на месте. Что даже классические вещи поддаются трендам — в пропорциях, в линиях, в пластике и так далее. Если мы говорим о моде на брючный костюм, то это, как правило, оверсайз.
У Олеси же все с точностью до наоборот. Приталенный жакет, узкие брюки и неоновый оттенок отсылают нас к моде начала двухтысячных годов. То есть так лет двадцать назад носили. Плюс вот этот какой-то комичный объемный цветок. Он всегда будет смотреться странно на фотографиях, потому что отвлекает внимание от лица.
И, конечно, спортивный топ, одетый под классический костюм, — тоже очень странное решение. И для меня это — абсолютный провал.
Костюм не украшает Олесю, не подходит под тематику мероприятия, он мимо трендов. За Олесю обидно, потому что она девушка очень стильная и красивая. Зачем ее так испортили? 2 балла".
Юлия Ковальчук
Певица Юлия Ковальчук решила обнажить свои ножки, надев мини-юбку. Спорное решение. Согласитесь?
Юлия Ковальчук. Фото: пресс-служба
"Юля Ковальчук выбрала достаточно смелое решение для данного мероприятия. Стиль тотал деним. Джинсовый костюм с мини-юбкой, с объемными рукавами-буфами, в стиле 80-х годов прошлого века.
В принципе костюм стильный, интересное решение. Я бы, наверное, убрала вот эти локоны. Они всегда смотрятся странно с костюмом такого динамичного характера. Здесь лучше бы смотрелся низкий хвост или прямые волосы. То есть нотка романтизма не совсем уместна.
Костюм мне нравится. Но насколько такая длина юбки уместна на мероприятии, посвященном мамам? Хотя сейчас мы все чаще говорим о том, что материнство не является обузой. И сегодня молодые мамочки активно ведут социальную жизнь, не теряют связь с обществом. И имеют право выглядеть чувственно и дерзко. Но мне кажется, что все-таки иногда стоит придержать коней.
Я бы, например, сюда надела широкие джинсовые брюки в классическом стиле а-ля Марлен Дитрих. Можно было бы с этим жакетом надеть, например, длинную юбку в пайетках и даже полупрозрачную. Мы бы смягчили градус остроты этого аутфита, и он смотрелся бы более уместным. 8 баллов".
Подводим итоги
Победительницей модного баттла становится актриса Лиза Арзамасова. Второе место у Юлии Ковальчук. Третье — у Екатерины Волковой.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.org
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