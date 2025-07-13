"Модница недели" среди звездных мам — игривая Арзамасова, дерзкая Ковальчук в мини и старомодная Судзиловская

"Мне нравится этот наряд, этот контраст черного и белого. Это всегда придает, с одной стороны, строгости, с другой стороны — драматизма. Это эстетика аристократизма и элегантности. Интересное асимметричное решение платья, которое дает некое напряжение наряду. А строгий крой — острые углы, манжеты и воротник — дают агрессию.

Для светского мероприятия такое платье более чем уместно. Красиво смотрится на фотографии, привлекает к себе внимание. Поэтому с точки зрения целесообразности и уместности этого наряда все вполне неплохо. Платье и по типажу подходит Екатерине. У нее довольно жесткие черты лица: оно скульптурное, с выверенным подбородком, острым носиком. Линии платья хорошо сочетаются с ее внешностью. И вот эта острота хорошо сочетается с линиями платья.

Но здесь немножечко похулиганили стилисты по волосам. К такому платью я был делала не мягкие локоны, а наоборот, гладко зачесала бы волосы, может быть, сделала холодную волну, добавила бы крупные украшения в уши. Тогда бы образ смотрелся целостно. А так здесь есть некое противоречие. Да? То есть я бы сделала такой более холодный и строгий образ.

Но подошел бы он к тематике мероприятия? В обществе есть стереотипное представление образа мамы. Как правило, это что-то мягкое и комфортное с точки зрения стиля.

С одной стороны, мне этот образ нравится. С другой, я понимаю, что он не совсем уместен, но при этом он гармоничен. 7 баллов".

Актриса Лиза Арзамасова обожает представать на публике в романтичных платьях. Но на этот раз она появилась в нехарактерном для себя образе. И что же? Только выиграла от этого.