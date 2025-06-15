"Модница недели" на шоу 'Сокровища императора': самый крутой и самый жуткий наряды Ольги Бузовой

"Модница недели" решила пристально рассмотреть наряды главной звезды 'Сокровищ императора'. Конечно же, речь о ведущей шоу ТНТ Ольге Бузовой.
Помогает нам разобраться во всех стилистических и модных тонкостях, модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.
"Съемки шоу 'Сокровища императора' проходили в Китае, и это очень хорошо отображено в некоторых образах Ольги Бузовой", — отметила культуролог моды Надя Иванова.
Посыл в будущее
В одном из эпизодов шоу Ольга Бузова предстала в жакете оттенка пыльной розы с манжетами и юбке с металлическим блеском.
"Мне понравилась идея этого образа Ольги Бузовой. Она отсылает к китайской традиции. Это и историческая одежда, и такой посыл в будущее. Блестящая металлическая фактура — это эстетика космоса, футуризма, чего-то такого новаторского.
Что меня смущает в этом костюме, так это пропорции. Я не устану повторять, что в одежде самое важное не тренды, не цветовые сочетания, не дорогие ткани, а именно пропорции. Если они соблюдены, если подчеркнуты достоинства и скрываются недостатки фигуры, то цены такому образу нет.
Но здесь, увы, не тот случай. Объемный по фактуре жакет перекрывает линию талии, блестящая фактура юбки придает образу тяжеловесности. Фигура Ольги Бузовой смотрится громоздко.
Как это можно исправить? Если укоротить жакет на ладошку, открыть линию талии, откорректировать длину рукава, смотреться будет значительно лучше. Это непростительная ошибка. 5 баллов".
Отсылка к нулевым годам
А вот опять розовый. Но в совершенно другой подаче и стилистике. Ольге подобные фасоны идут. Но при чем тут Китай?
"Если говорить про мой личный вкус, то это не моя эстетика. Но тем не менее, образ целостен, не придерешься.
Здесь явно читается отсыл к эстетике нулевых. Золотой век Перис Хилтон, Бритни Спирс и иже с ними. Укороченное трикотажное платье, насыщенный розовый оттенок, сложные, витиеватые формы декора, высокая платформа.
Здесь нет никаких отсылок к традиционному китайскому костюму. Кто-то может назвать этот образ вульгарным, кто-то скажет, что такое неприемлемо.
Но это шоу, где яркость и эпатаж вполне допустимы. К тому же, этот наряд украшает фигуру Ольги Бузовой. 9 баллов".
Случайный образ
И вновь мы видим точеную фигурку Ольги Бузовой. Это платье ей явно комплиментарно. Но все же этот образ считается провальным. Почему?
"Здесь мы тоже видим отсылку к китайскому традиционному костюму. На Ольге платье в китайском стиле: воротничок-стойка, косая застежка. Что называется, в тему.
Но мне кажется, этот образ, можно было доиграть. Меня смущают аксессуары. В частности, обувь. Ее стоило бы сделать тоже в китайской традиции или хотя бы в восточной тематике, может, с загнутым носиком. Это могла быть обувь на каблуке, но интересного, сложного дизайна. А здесь босоножки, украшенные цветочками. Это банально.
Украшения — браслеты, кольца, которые между собой вообще никак не вяжутся. Есть ощущение, что девушку переодели, а бижутерию от предыдущего образа снять забыли.
Здесь можно использовать широкие, золотые парные браслеты, объемные серьги. Стоило бы поиграть с прической, макияжем.
Мы видим такой, очень случайный образ. Будто достали платье из шкафа и не подумали, как его обыграть. Для меня это самый провальный образ из всех представленных. 4 балла".
В стиле двадцатых годов прошлого века
А этот наряд Ольги Бузовой — еще одно доказательство, что перед нами дива. Черное и блестящее невероятно ей идет. А волна в волосах! Это комбо!
Михаил Галустян и Ольга Бузова на шоу 'Сокровища императора'. Фото: ТНТ
"Это черное платье в пайетках не имеет никакого отношения к китайской традиции. Но на мой взгляд, это самый удачный образ. Он целостен. Он гармоничен и подходит Ольге.
Мне очень нравится само платье, его сложная фактура. Но при этом минималистичная форма. Платье не перегружено. Полупрозрачные черные колготки добавляют чувственности. Очень хорошо поработали парикмахеры-стилисты и визажисты.
Холодная волна с зажимами волосах — это фэшн-прием. Его часто можно увидеть на модных показах. Вообще тема холодный волны в прическах в стиле двадцатых годов прошлого века сейчас возвращается. И кстати, в то время был очень популярен Китай, китайские традиции.
Очень красивый макияж. Он очень подходит Ольге Бузовой. Нареканий нет. 10 баллов".
Подводим итоги
Первое место достается образу Ольги Бузовой в стилистике двадцатых годов. На втором месте розовый аутфит Ольги в эстетике нулевых годов. Третье место у образа Ольги Бузовой в китайской традиции.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.org
Читайте также: