"Модница недели" на шоу 'Сокровища императора': самый крутой и самый жуткий наряды Ольги Бузовой

"Мне понравилась идея этого образа Ольги Бузовой. Она отсылает к китайской традиции. Это и историческая одежда, и такой посыл в будущее. Блестящая металлическая фактура — это эстетика космоса, футуризма, чего-то такого новаторского.

Что меня смущает в этом костюме, так это пропорции. Я не устану повторять, что в одежде самое важное не тренды, не цветовые сочетания, не дорогие ткани, а именно пропорции. Если они соблюдены, если подчеркнуты достоинства и скрываются недостатки фигуры, то цены такому образу нет.

Но здесь, увы, не тот случай. Объемный по фактуре жакет перекрывает линию талии, блестящая фактура юбки придает образу тяжеловесности. Фигура Ольги Бузовой смотрится громоздко.

Как это можно исправить? Если укоротить жакет на ладошку, открыть линию талии, откорректировать длину рукава, смотреться будет значительно лучше. Это непростительная ошибка. 5 баллов".