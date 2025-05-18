«Модница недели». Битва соперниц: Анастасия Волочкова против Елены Николаевой — кто одевается круче

Сегодня в модном баттле скрещивают виртуальные шпаги две соперницы, противостояние которых стало очевидным во время подготовки свадьбы дочери балерины Анастасии Волочковой, Ариадны.
Бывшая гражданская жена бизнесмена Игоря Вдовина, Волочкова, и действующая супруга, ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева, непрерывно обменивались колкостями в СМИ на протяжении последних пары месяцев.
Так почему бы двум прекрасным дамам не сразиться по части стиля и элегантности, подумали мы — и выбрали по паре образов у каждой.
Вот что о них думает профессионал, модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.
Балерина Анастасия Волочкова
В мерцающем платье и с распущенными волосами балерина Анастасия Волочкова принимала гостей в январе этого года в ресторане «Боярский». Именно там проходила пышная вечеринка по случаю 49-летия Анастасии Волочковой.
Анастасия Волочкова (на фото слева) с гостьей своей вечеринки. Фото: Global Look Press
«Как мы все успели заметить, Анастасия Волочкова пару месяцев назад резко сменила свой образ, это касается макияжа и прически. Она стала носить наращенные волосы, ее макияж стал менее утрированным и менее тяжеловесным, чем было ранее.
Но все равно образ куклы Барби ее не покидает, и здесь мы это видим. Длинные белые распущенные волосы, макияж в розовых тонах, мини-платье, усыпанное миллионами страз, шифоновая накидка. Все это смотрится очень по-девичьи, очень инфантильно и при этом торжественно одновременно.
Я не сторонница таких образов. Все-таки он должен соответствовать возрастной категории, то есть излишне инфантильный образ на дамах, которым за сорок, смотрится комично. Когда дама старается выглядеть моложе, это хорошо, но, когда она стремится своим образом создать иллюзию пятнадцатилетней девочки, это уже не комильфо. 7 баллов».
А в этом платье дизайнера Аники Керимовой Анастасия Волочкова блистала на свадьбе дочери Ариадны в конце апреля в Санкт-Петербурге. Анастасия Волочкова обещала, что будет выглядеть на торжестве, как королева-мать, и сдержала свое слово!
Анастасия Волочкова на свадьбе дочери Ариадны. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Этот образ Анастасии Волочковой мне нравится больше. Он соответствует ее возрастной категории. Да, он торжественный, да, золото слепит глаза. Но мы понимаем, что этой девочке не шестнадцать, что перед нами женщина, которая выглядит очень хорошо для своего возраста.
Мне очень нравится само платье, как подобран его силуэт. Он корректирует фигуру Анастасии, имеющую форму перевернутого треугольника, то есть у нее достаточно широкая линия плеч и узкие бедра. А за счет силуэта платья и направления вышивки, создается иллюзия фигуры «песочные часы».
Анастасия надела обувь на очень высокой платформе, и это еще больше вытягивает ее статную фигуру. В принципе, мне нравится все.
Мне нравится, что не перегрузили образ прической, потому что, если бы была какая-то сложная прическа, образ смотрелся бы старомодно.
Я бы, может быть, все-таки подобрала другие украшения. Бриллианты или жемчуг, а не эти фиолетовые «подвесы». Но это уже, что называется, мелочи. Анастасия Волочкова прекрасно выглядит. 10 баллов».
Телеведущая Елена Николаева
Жена Игоря Вдовина и мама его двух сыновей Елена Николаева в этом нежном платье предстала на красной дорожке открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, который проходил с 17 по 24 апреля этого года.
Елена Николаева на открытии ММКФ. Фото: Global Look Press
«Платье Елены Николаевой само по себе неплохое. Бельевой стиль по-прежнему в тренде. А здесь еще и стиль прованс. Белый цвет и раскинутые по нему нежные цветы голубого оттенка, или же это отсыл к гжели, народному творчеству.
Платье идеально подходит Елене Николаевой, нежной блондинке, по цветовой гамме.
Но вот сам силуэт платья… Я считаю, что оно бы лучше смотрелось на Анастасии Волочковой, потому что вот это утяжеление в области бедер, расширение линии бедер, тяжелые драпировки да по торсу делают фигуру более приземистой.
У Елены Николаевой для этого платья не хватает роста. То есть здесь нужно было надеть либо очень высокие каблуки, либо немного иные драпировки платья.
Для меня пропорции — это, наверное, самое важное. Елена мне очень симпатична, и образ у нее неплохой. Но нарушение пропорций — это серьезный промах стилистов. 6 баллов».
А этот стильный образ Елена Николаева продемонстрировала в один из весенних выходных дней, который она провела в компании мужа Игоря Вдовина и сыновей Александра и Романа.
Елена Николаева с сыновьями Александром и Романом. Фото: соцсети Елены Николаевой
«На этом фото мы видим, какие у Елены Николаевой стройные ножки, какая она вся изящная, фарфоровая статуэтка. В платье же на предыдущем снимке этого не было видно.
Когда мы гуляем с детьми, самое важное — это комфорт. Поэтому Елена выбрала легинсы, подчеркивающие изящество ножек, трикотажный свитер, акцент на талии поясной сумочкой. Единственное, чего здесь не хватает, это аксессуаров, чтобы сделать образ более выразительным. Это могли быть какие-то более крупные серьги, браслеты, то есть какие-то интересные элементы. 9 баллов».
Подводим итоги
В этом модном баттле победу одерживает балерина Анастасия Волочкова. Ее образы набрали в сумме 17 баллов, тогда как у аутфитов телеведущей Елены Николаевой — 15 баллов.
Надя Иванова. Фото: личный архив