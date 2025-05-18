«Модница недели». Битва соперниц: Анастасия Волочкова против Елены Николаевой — кто одевается круче

Сегодня в модном баттле скрещивают виртуальные шпаги две соперницы, противостояние которых стало очевидным во время подготовки свадьбы дочери балерины Анастасии Волочковой, Ариадны.

Бывшая гражданская жена бизнесмена Игоря Вдовина, Волочкова, и действующая супруга, ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева, непрерывно обменивались колкостями в СМИ на протяжении последних пары месяцев.

Так почему бы двум прекрасным дамам не сразиться по части стиля и элегантности, подумали мы — и выбрали по паре образов у каждой.

Вот что о них думает профессионал, модный эксперт Teleprogramma.org, культуролог моды Надя Иванова.

Балерина Анастасия Волочкова

В мерцающем платье и с распущенными волосами балерина Анастасия Волочкова принимала гостей в январе этого года в ресторане «Боярский». Именно там проходила пышная вечеринка по случаю 49-летия Анастасии Волочковой.