"Модница недели" на красной дорожке: скромница Волочкова в белом, Кока в наряде из кабелей и Серябкина в платье-ракушке

Звездные дивы на недавней церемонии вручения премии канала RU.TV, кажется, устроили настоящее соревнования на самые чувственные и эпатажные наряды.
Вместе с культурологом моды Надей Ивановой разбираемся, кто перестарался, а кто сумел сохранить чувство меры, но при этом попал в точку.
Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова на красной дорожке предстала в нехарактерном для нее аутфите. О дерзости и эпатаже звезды балета напоминали разве что босоножки на платформе. Очевидно, что она пыталась сохранить свой фирменный стиль как могла.
Анастасия Волочкова. Фото: пресс-служба телеканала RU.TV
"Мы видим, как последнее время стиль Анастасии Волочковой меняется, что называется, в лучшую сторону.
Но что касается именно этого образа, то я буду ругать Анастасию за скромность. То есть, если бы это был какой-то деловой ужин или поход в театр, словом, более статусное мероприятие, то вопросов нет.
Очень элегантное платье белого цвета, деликатный макияж, что не всегда свойственно Анастасии. Этот образ, в принципе, прекрасен, но излишне скромен для красной дорожки музыкальной премии.
Стоило бы добавить крупные украшения, клатч авторской работы. То есть эту классику нужно разбавить какой-то дерзостью.
Совершенно не вписывается в этот образ обувь. Гораздо лучше здесь смотрелись бы изящные лодочки на каблуке.
И к тому же это прекрасное платье не подходит для типа фигуры Анастасии — перевернутый треугольник. Оно подчеркивает ее расширенную линию плеч и узкие бедра.
Анастасии подойдет платье с более мягкой линией плеча и расширенным подолом. 8 баллов".
Виолетта Чиковани
Блогер и певица Виолетта Чиковани предстала в дерзком наряде и с сумкой с принтом в виде фото Ларисы Гузеевой.
Виолетта Чиковани. Фото: пресс-служба телеканала RU.TV
"Если бы это была другая красная дорожка, я бы сказала такому образу «нет». Но когда речь идет о музыкальных премиях, то здесь очень даже допустимы такие эпатажные композиции.
Девушка молодая, яркая, загорелая с очень выразительными чертами лица, с ярким цветом глаз, поэтому вот такая дрань-рвань вполне симпатично на ней смотрится.
Здесь есть и определенная сексуальность и агрессивность за счет преувеличенных форм и открытых участков тела, подчеркивается красивый загар. Вопросов к стайлингу нет.
Но есть вопрос к сумке. Немножечко странно выглядит котомка, с которой обычно ходят на рынок. Мне нравится эпатажный принт на сумке, там Лариса Гузеева из передачи 'Давай поженимся!'.
И это, конечно, шутка. Забавно. Но сама форма сумки, текстура смотрится странно. Если бы это был кожаный клатч в тон костюму или какого-нибудь вызывающего цвета, например, красного, было бы логичнее. 8 баллов".
Оксана Самойлова
Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова рассудила, что черного, прозрачного и блестящего вполне достаточно, чтобы произвести фурор. Отец детей Оксаны и ее супруг, рэпер Джиган, не отсвечивал.
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: пресс-служба телеканала RU.TV
"Оксана Самойлова в образе готической принцессы. Платье в пол, но при этом достаточно откровенные, прозрачные ткани, тоже много открытого тела. Все логично, все очень хорошо.
Чтобы я изменила, так это прическу. Расширенная линия плеч и достаточно широкое украшение на шее, требуют вытяжения. Лучше сделать высокий хвост или пучок. Иначе, создается ощущение короткой шеи.
А так, по силуэту, здесь все подчеркивает красоту тела Оксаны, ее чувственные формы. Черный цвет всегда уместен, при любых обстоятельствах. 9 баллов".
Клава Кока
Певица и телеведущая Клава Кока красовалась в креативном мини. Платье-бодикор подчеркнуло ее фигуру, но перечеркнуло индивидуальность.
Клава Кока. Фото: пресс-служба телеканала RU.TV
"Клава Кока в платье из компьютерных кабелей… Очень интересный дизайн. Мне нравится эта нестандартная идея.
Агрессивные высокие сапоги не шнуровке. Все очень креативно, ярко, сочно, кричаще-доминирующе, вполне для красной дорожки.
Единственное, и это очень важно, когда мы подбираем образ, он должен усиливать характер своей обладательницы. А здесь мы видим, как образ подавляет Клаву.
По архетипу она очень мягкая девушка, у нее детские распахнутые глазки, светлый цвет волос.
Этот наряд — не ее эстетика, и ощущение, что девочка украла мамино платье. То есть сам образ прекрасен, но на типаж Клавы он не ложится. Это минус не ей, а стилистам, которые не смогли это увидеть и прочитать.
Может быть, если бы это платье было в другой тональности — бежевой, белой, розовой или цвета фуксии, например, — Клаве бы оно лучше подошло. 6 баллов".
Ольга Серябкина
Певица Ольга Серябкина в платье-ракушке продемонстрировала, как быть и дерзкой, и утонченной одновременно.
Ольга Серябкина. Фото: пресс-служба телеканала RU.TV
"Мне нравится этот образ. Он действительно соответствует условиям красной дорожки, он не слишком вульгарен, он чувственен.
При этом вот эта идея, то ли русалки, то ли рыбы… То есть такая-то тема моря присутствует в образе.
Эффект мокрых волос, глянцевый макияж, деликатные украшения.
Здесь еще показан вариант, как можно выглядеть интересно, стильно, ярко, но без излишнего эпатажа. 10 баллов".
Подводим итоги
Первое место модного баттла достается певице Ольге Серябкиной. Второе — у Оксаны Самойловой, третье делят балерина Анастасия Волочкова и блогер Виолетта Чиковани.
Надя Иванова. Фото: пресс-служба телеканала RU.TV
Справка Teleprogramma.org
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