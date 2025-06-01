"Модница недели" на красной дорожке: скромница Волочкова в белом, Кока в наряде из кабелей и Серябкина в платье-ракушке

"Мы видим, как последнее время стиль Анастасии Волочковой меняется, что называется, в лучшую сторону.

Но что касается именно этого образа, то я буду ругать Анастасию за скромность. То есть, если бы это был какой-то деловой ужин или поход в театр, словом, более статусное мероприятие, то вопросов нет.

Очень элегантное платье белого цвета, деликатный макияж, что не всегда свойственно Анастасии. Этот образ, в принципе, прекрасен, но излишне скромен для красной дорожки музыкальной премии.

Стоило бы добавить крупные украшения, клатч авторской работы. То есть эту классику нужно разбавить какой-то дерзостью.

Совершенно не вписывается в этот образ обувь. Гораздо лучше здесь смотрелись бы изящные лодочки на каблуке.

И к тому же это прекрасное платье не подходит для типа фигуры Анастасии — перевернутый треугольник. Оно подчеркивает ее расширенную линию плеч и узкие бедра.

Анастасии подойдет платье с более мягкой линией плеча и расширенным подолом. 8 баллов".