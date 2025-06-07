Звезды на премии "Муз-ТВ 2025. Легенда": беременная Трусова в бархате, родившая Краймбрери, Чеботина в мехах и другие

Люся Чеботина отдала предпочтение белоснежному платью в пол. Певица щегольнула на ковровой дорожке в облегающем наряде с меховой накидкой под кроличью шубку. Исполнительница хита "Каблук" должно быть "запарилась". Ведь в Москве стоит аномально жаркая погода.
Однако Чеботина виду не подала. Она активно общалась с журналистами. А также демонстрировала изящную фигуру в тонком платье. Наряд идеально сидел на стройных формах поп-дивы. Многим Чеботина напомнила еще одну именитую блондинку Мэрилин Монро. Оделась артистка в стиле старого Голливуда.
Люся Чеботина в белом платье с меховой шубкой. Фото: КП, скриншот из видео
На красной дорожке можно было увидеть и беременную фигуристку Александру Трусову. Ее сопровождал муж Макар Игнатов. Спортсменка отдала предпочтение длинному бархатному черному платью и белой шелковой накидке. Было заметно, что экс-подопечная Этери Тутберидзе набрала вес за время беременности.
Трусова не смогла скрыть свой большой животик. Она шла под руку с мужем, который помогал ей держать равновесие. Свой образ Александра дополнила лодочками на небольшом каблучке.
Беременная Александра Трусова с Макаром Игнатовым. Фото: Евгения Гусева / КП
Премию "Муз-ТВ 2025. Легенда" посетила и Ольга Серябкина. Экс-солистка группы "Серебро" отдала предпочтение мини-платью с воланами и корсетом. Так, певица эффектно подчеркнула зону декольте. Артистка продемонстрировала стройную талию в платье в облипку и широкие потянутые бедра.
Оделась Серябкина дерзко, но со вкусом. Хотя многим показалось, что звезда выбрала платье не в том оттенке. Йогуртово-сливочный оттенок едва ли подходит цветотипу страстной брюнетки.
Ольга Серябкина в мини-платье похвасталась стройной талией. Фото: КП, скриншот из видео
Недавно родившая Мари Краймбрери принимала поздравления от Клавы Коки. Певица родила дочку от блогера Давида Манукяна. Обе артистки отдали предпочтение черным вечерним платьям. Мари блистала в пышном наряде из "сжатой" ткани, а Клава щеголяла в элегантном платье с открытой линией плеч.
Кока восхитилась тем, как быстро Краймбрери удалось похудеть. Она рассматривала постройневшую фигуру молодой мамочки на ковровой дорожке. Мари и правда выглядела просто восхитительно.
Клава Кока восхитилась стройностью Мари Краймбрери в элегантном платье. Фото: КП, скриншот из видео
Екатерина Мизулина появилась на ковровой дорожке в компании Shaman’а. Возлюбленная певца покрасовалась в пышном вечернем платье с летящей юбкой. Ярослав Дронов представит нашу страну на "Интервидении". Екатерина теперь всюду сопровождает своего избранника. Shaman отдал предпочтение классическому костюму с белой сорочкой и бабочкой.
Екатерина Мизулина и Shaman вместе пришли на премию "Муз-ТВ 2025. Легенда". Фото: КП, скриншот из видео
Также на мероприятии можно было увидеть Филиппа Киркорова. Тот успел восстановиться после полученных им ожогов на концерте в Санкт-Петербурге. Во время одного из номеров фейерверк попал на куртку певца и прожег руку. Увы, после концерта рана не заживала. По словам представителей пресс-службы Киркорова, всему виной диабет.
Сейчас поп-король чувствует себя хорошо. Он выглядит отдохнувшим и помолодевшим, пишет kp.ru.
Филипп Киркоров в шелковой рубашке, пиджаке и джинсах. Фото: КП, скриншо из видео
Гостями премии "Муз-ТВ 2025. Легенда" стали: певица МакSим, Полина Гагарина, Татьяна Куртукова, Сергей Лазарев, Митя Фомин и другие.
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