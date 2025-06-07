Звезды на премии "Муз-ТВ 2025. Легенда": беременная Трусова в бархате, родившая Краймбрери, Чеботина в мехах и другие

Люся Чеботина отдала предпочтение белоснежному платью в пол. Певица щегольнула на ковровой дорожке в облегающем наряде с меховой накидкой под кроличью шубку. Исполнительница хита "Каблук" должно быть "запарилась". Ведь в Москве стоит аномально жаркая погода.

Однако Чеботина виду не подала. Она активно общалась с журналистами. А также демонстрировала изящную фигуру в тонком платье. Наряд идеально сидел на стройных формах поп-дивы. Многим Чеботина напомнила еще одну именитую блондинку Мэрилин Монро. Оделась артистка в стиле старого Голливуда.