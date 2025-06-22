"Модница недели" в летних нарядах: Нетребко в пайетках, стильная Орбакайте и Собчак в 'Баленсиаге'

Июнь в самом разгаре. А это значит, что звездные дивы уже успели продемонстрировать свои летние образы. Модница предлагает посмотреть на них. Но стоит ли вдохновляться этим образами и повторять их?

Помогает во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.org Натали де Шан , исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.

Ксения Бородина: ничем не примечательна

Телеведущая Ксения Бородина в рубашке и шортах с принтом под зебру щеголяла во время поездки в Оман. В этой стране она побывала перед свадьбой с Николаем Сердюковым. И, разумеется, вместе с ним. Этот кадр, скорее всего, делал Коля.