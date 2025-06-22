"Модница недели" в летних нарядах: Нетребко в пайетках, стильная Орбакайте и Собчак в 'Баленсиаге'

Июнь в самом разгаре. А это значит, что звездные дивы уже успели продемонстрировать свои летние образы. Модница предлагает посмотреть на них. Но стоит ли вдохновляться этим образами и повторять их?
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Ксения Бородина: ничем не примечательна
Телеведущая Ксения Бородина в рубашке и шортах с принтом под зебру щеголяла во время поездки в Оман. В этой стране она побывала перед свадьбой с Николаем Сердюковым. И, разумеется, вместе с ним. Этот кадр, скорее всего, делал Коля.
Ксения Бородина в Омане. Фото: соцсети Ксении Бородиной
"Самый обычный комплект. Если честно, тут прямо пахнуло фотографиями моих подружек в двухтысячных годах. Когда только начинали ездить в разные южные страны. Просто фотография, как из любого блога. Совершенно ничем не примечательный наряд. 4 балла".
Анна Нетребко: блестяще в плохом смысле
Оперная певица Анна Нетребко в этой черной блузе с золотом пояском и канареечной мини-юбке посетила оперу в Вене. Диву сопровождал ее сын Тьяго.
Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: Анны Нетребко
"Комплект с блестящей мини-юбкой не подходит женщине с такой роскошной внешностью, как у Анны Нетребко. Вот эти молодежные игривые пайетки здесь совершенно ни к чему. Анне нужно достойное обрамление.
Длина юбки меня не смущает, потому что такие шикарные ноги, конечно, надо показывать. Большие сомнения вызывает именно этот сверкающий материал. Гораздо лучше смотрелось бы просто черное платье, пусть и с пайетками, но без пояса и в одном тоне.
Поскольку это опера, то хотелось бы еще какого-то лаконичного обрамления волос. Нужны украшения, например, серьги. Получилось блестяще, но в плохом смысле этого слова. 3 балла".
Анна Нетребко отдельно засняла свои стройные ножки. Фото: соцсети Анны Нетребко
Кристина Орбакайте: изысканная повседневность
Певица Кристина Орбакайте выгуливала этот наряд в одной из стран Европы. Все происходило во время гастролей. Звезду в турне сопровождал муж-американец Михаил Земцов.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
"Кристина Орбакайте продемонстрировала прекрасный комплект для прогулки. Очень интересно сочетаются блестящие элементы на джинсах и серебристая обувь.
С одной стороны, это обычный базовый комплект — светло-голубая рубашка, джинсы. Но благодаря сверкающим элементам, он выглядит очень изыскано.
Мне очень нравится. За такую изысканную и роскошную повседневность Кристине 9 баллов".
Ксения Собчак: вдохновилась эстетикой 'Баленсиага'
Журналистка Ксения Собчак — признанная мастерица эпатажа. Этот ее образ — очередное тому подтверждение.
Ксения Собчак. Фото: соцсети Ксении Собчак
"Ксения Собчак — как будто из лукбука 'Баленсиага'. Мне кажется, комплект вдохновлен именно этим брендом.
Тут очевидна работа стилиста, который увлекается именно эстетикой 'Баленсиага'. Это очень классно, стильно, современно, сразу видна отсылка.
'Баленсиага' вообще отличается своим ироничным отношением к моде. И Ксения, как мы знаем, дама с характером и с юмором интеллектуальным. Ей эта эстетика очень идет.
Комплект может показаться на первый взгляд несуразным. Есть диссонанс в коричневых оттенках сумки и рубашки. Но зная, чем этот образ вдохновлен, все кажется очень уместным. И даже вот эти — не то ботинки, не то тапочки.
Я бы, наверное, только взяла сумку другого оттенка, чтобы создавалось более гармоничное цветовое сочетание. И весь акцент падал бы именно на саму конструкцию комплекта, потому что здесь очень необычные детали и сумка очень выбивается. 9 баллов".
Подводим итоги
Сегодня у нас две победительницы! Первое место делят Ксения Собчак и Кристина Орбакайте. На втором с большим отставанием от лидеров Ксения Бородина, на третьем — Анна Нетребко.
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