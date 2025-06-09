Кудрявцева оскандалилась на Премии Муз ТВ: ругалась и требовала тапки

Лера Кудрявцева была ведущей Премии Муз ТВ. Лера, как обычно, держалась непосредственно. Звезда даже не думала скрывать своих эмоций. И если ей было неудобно и тяжело, то она прямо об этом говорила.

Поведение Леры Кудрявцевой запомнилось надолго. 54-летняя дива ругалась и признавалась, что ей тяжело стоять на каблуках. Все-таки мероприятие длилось несколько часов.

В какой-то момент Кудрявцева потребовала от своей помощницы подать ей тапки.

"Алена! А ты взяла тапки? Я не могу стоять! Все!" — цитирует Леру Кудрявцеву MK.RU .

Помощница не откликнулась. И тогда Лера принялась скидывать каблуки прямо на красной дорожке. Звезду попытался урезонить Сергей Лазарев.

"Лера, тут грязный пол!" — заметил он.

В ответ Лера разразилась матерной бранью. А когда избавилась от неудобных каблуков, заулыбалась.

Премия Муз ТВ 7 июня собрала звезд первой величины. На мероприятии побывал даже Филипп Киркоров. Это был его первый за долгое время выход в свет. Поп-король сейчас проходит лечение из-за сильных ожогов. И даже отменил все концерты.

Их он получил во время своего шоу в Санкт-Петербурге. Раны от ожогов слишком долго не заживают. Причиной тому — диагноз Киркорова. Певец страдает сахарным диабетом. Он-то и осложняет процесс восстановления.