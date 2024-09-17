В Сочи пройдет первый международный фестиваль «КиноБраво»

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В судейский состав вошел кинокритик и историк кино Марко Мюллер. Глава Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете отметил, что в конкурсной части представлены работы, которые остаются почти без внимания западноевропейского зрителя.
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Во время нового кинофестиваля планируется показать картины, снятые представителями из Китая, Бразилии, Египта, Сербии, Таиланда и разных других стран. В Россию их приедут презентовать продюсеры, мастера своего дела - режиссеры и актеры. Площадкой для «КиноБраво» станет Красная Поляна и Центральный Сочи, а организуют мероприятие компания «Русский север» при поддержке радио Monte Carlo.
Ранее
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