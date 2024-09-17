В Сочи пройдет первый международный фестиваль «КиноБраво»

В Сочи в следующую субботу, 28 сентября, стартует первый фестиваль зрительского кино «КиноБраво». Как известно, он будет международным. Событие соберет представителей киносферы из Индии, Китая, Ирана, ЮАР.

В судейский состав вошел кинокритик и историк кино Марко Мюллер. Глава Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете отметил, что в конкурсной части представлены работы, которые остаются почти без внимания западноевропейского зрителя.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Во время нового кинофестиваля планируется показать картины, снятые представителями из Китая, Бразилии, Египта, Сербии, Таиланда и разных других стран. В Россию их приедут презентовать продюсеры, мастера своего дела - режиссеры и актеры. Площадкой для «КиноБраво» станет Красная Поляна и Центральный Сочи, а организуют мероприятие компания «Русский север» при поддержке радио Monte Carlo.