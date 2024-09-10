Ездящим на машине в Сочи придется изучить новую разметку

Автомобиль. Фото: Global Look Press

Ее уже нанесли в тоннелях.

Краснодарский край стал экспериментальным регионом для нанесения новой дорожной разметки.

Речь идет о «шевронах». Это галочки, вершина которых направлена по ходу движения потока. Их уже нанесли в двух тоннелях Дублера Курортного проспекта.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Новая дорожная разметка означает рекомендуемую дистанцию. Безопасной будет та, при которой между автомобилями находятся две галочки.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи считают, что такие указатели сделают движение более безопасным, пишет kuban.kp.ru.

Ранее собирающимся на машине к Черному морю туристам рассказали о возможной ошибке. Если ее допустить, то можно лишиться водительских прав.

Читайте также:

Читайте также