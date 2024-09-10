Ездящим на машине в Сочи придется изучить новую разметку

Речь идет о «шевронах». Это галочки, вершина которых направлена по ходу движения потока. Их уже нанесли в двух тоннелях Дублера Курортного проспекта.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Новая дорожная разметка означает рекомендуемую дистанцию. Безопасной будет та, при которой между автомобилями находятся две галочки.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи считают, что такие указатели сделают движение более безопасным, пишет kuban.kp.ru.
Ранее собирающимся на машине к Черному морю туристам
Читайте также: