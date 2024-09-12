Самые дешевые квартиры в Сочи продают в Адлере и Хосте

Новостройки на берегу моря. Фото: Global Look Press

Квартиру можно приобрести за девять миллионов рублей.

Тем, кто давно мечтал о собственной квартире в Сочи, рассказали, сколько сейчас стоит самая дешевая недвижимость. Эксперты сообщили о варианте со сдачей в 2025 году.

Примечательно, что самые популярные квартиры, предлагаемые к покупке — однокомнатные. Сейчас застройщики делают множество вариантов. К примеру, студии, которые также пользуются большим спросом.

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Сейчас «новый квадрат» в городе-курорте стоит от 328 до 657 тысяч рублей.

Самый недорогой вариант со сдачей в 2025 году продается за 9,2 миллиона рублей. Речь идет о студии в 21,6 кв. м в Хостинском районе.

Если говорить о полноценной квартире, то придется доплатить до 12 миллионов рублей. Это будет почти 30 квадратов в Адлерском районе, пишет kubnews.ru.

Ранее осенним отпускникам рассказали, почему сейчас Абхазия лучше Сочи.

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