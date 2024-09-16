В Краснодарском крае начала падать температура Черного моря и полили дожди

Хоть синоптики и обещали, что весь сентябрь на Кубани будет сказочным по погоде, но с началом второй половины месяца пошли дожди, а Черное море уже начинает остывать.

Если на прошлой семидневке столбик термометра поднимался до плюс 30 градусов, то в ближайшие дни не стоит ждать больше плюс 25 градусов, а иногда днем будет и вовсе плюс 21.

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Прохладнее станут и ночные температуры — до +17 градусов.

Синоптики говорят о том, что дожди на стартовавшей неделе прогнозируются каждый день, исключением станет среда.

Температура воды в Черном море сейчас составляет 26,8 градуса. Несмотря на начавшееся похолодание, купаться еще вполне комфортно.

Ранее осенним отпускникам объяснили , чем Абхазия лучше Сочи.

По материалам smotrim.ru, pogoda.turtella.ru.