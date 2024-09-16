На остывающем Черном море закрыли пляжи

Отпускники, которые на этой неделе отправились на Кубань, могут не рассчитывать на хорошую погоду. Несмотря на обещания метеорологов, она все же начала портиться.
В
Другие новости читайте в Telegram-канале «
На пляжах уже повесили красные флаги, а отдыхающих и местных жителей призывают не заходить в воду, потому что это может быть опасно.
Сегодняшним вечером прогнозируются грозы и усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с. Не исключено формирование смерчей над Черным морем, передает smotrim.ru.
Ранее стало известно о том, что Черное море уже начало остывать. Падает и температура воздуха, на этой неделе столбик термометра уже
Читайте также: