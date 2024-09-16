На остывающем Черном море закрыли пляжи

Отпускники, которые на этой неделе отправились на Кубань, могут не рассчитывать на хорошую погоду. Несмотря на обещания метеорологов, она все же начала портиться.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, поэтому все пляжи закрыты для отдыхающих. Непогода в городе-курорте разыгралась с самого утра сегодняшнего дня, 16 сентября. Идут дожди, а высота волн на побережье достигает полутора метров. Об этом предупредили в мэрии.

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На пляжах уже повесили красные флаги, а отдыхающих и местных жителей призывают не заходить в воду, потому что это может быть опасно.

Сегодняшним вечером прогнозируются грозы и усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с. Не исключено формирование смерчей над Черным морем, передает smotrim.ru.