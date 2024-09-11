Планирующим отпуск осенью рекомендуют Абхазию вместо Сочи

Тем, кто отравляется в отпуск осенью, рассказали, чем Абхазия лучше
Если отдых планируется долгим, то предпочтение лучше отдавать Абхазии. Это связано с тем, что Черное море будет дольше теплым — купальный сезон более продолжительным, однако все же это несколько дней.
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Конечно, как заверяют синоптики, хорошая погода в Краснодарском крае прогнозируется до конца октября.
Туристические эксперты говорят о том, что пляжи в Абхазии в разы лучше. Это и широкий берег, и отсутствие волнорезов. Радуют и цены на пляжный инвентарь.
Однако в Сочи заметно лучше инфраструктура, отдых будет более комфортным, пишет sochi1.ru.
Ранее стало известно о том, что в сентябре на отдых в Сочи
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