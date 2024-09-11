Планирующим отпуск осенью рекомендуют Абхазию вместо Сочи

Эксперты в сфере туризма рассказали, чем Абхазия лучше Сочи. Фото: Global Look Press

Туристические эксперты объяснили, в чем разница.

Тем, кто отравляется в отпуск осенью, рассказали, чем Абхазия лучше Сочи. Многие отдыхающие любят именно бархатный сезон — и туристов в разы меньше, и солнце с ценами более комфортные.

Если отдых планируется долгим, то предпочтение лучше отдавать Абхазии. Это связано с тем, что Черное море будет дольше теплым — купальный сезон более продолжительным, однако все же это несколько дней.

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Конечно, как заверяют синоптики, хорошая погода в Краснодарском крае прогнозируется до конца октября.

Туристические эксперты говорят о том, что пляжи в Абхазии в разы лучше. Это и широкий берег, и отсутствие волнорезов. Радуют и цены на пляжный инвентарь.

Однако в Сочи заметно лучше инфраструктура, отдых будет более комфортным, пишет sochi1.ru.

Ранее стало известно о том, что в сентябре на отдых в Сочи едут одиночки.

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