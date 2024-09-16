Жительница Кемеровской области «заменила» счетчик и лишилась 1,2 млн рублей

Жительница Кемеровской области «заменила» в квартире счетчики и лишилась больше миллиона рублей. Это произошло из-за излишней доверчивости.

Пострадавшей с помощью мессенджера позвонил «сотрудник энергосбыта». Он заботливо предупредил собственницу квартиры, что настало время заменить счетчики на электричество.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Он сообщил том, что все необходимые работы будут проведены бесплатно, однако сам счетчик нужно будет оплатить.

Потом аферист отправил ссылку для внесения денег. Пострадавшая перешла на сайт и ввела код из смс-сообщения, а дальше со счета списали не только обговоренную сумму, но и 1,2 миллиона рублей. Затем женщина пошла в полицию, пишет kem.kp.ru.