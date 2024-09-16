Жительница Кемеровской области «заменила» счетчик и лишилась 1,2 млн рублей

Жительница
Пострадавшей с помощью мессенджера позвонил «сотрудник энергосбыта». Он заботливо предупредил собственницу квартиры, что настало время заменить счетчики на электричество.
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Он сообщил том, что все необходимые работы будут проведены бесплатно, однако сам счетчик нужно будет оплатить.
Потом аферист отправил ссылку для внесения денег. Пострадавшая перешла на сайт и ввела код из смс-сообщения, а дальше со счета списали не только обговоренную сумму, но и 1,2 миллиона рублей. Затем женщина пошла в полицию, пишет kem.kp.ru.
Ранее стало известно о
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