49-летняя жительница Кемеровской области лишилась 1 млн рублей после «записи на диспансеризацию»

Жительница Кемеровской области потеряла миллион рублей после звонка из «поликлиники». Ей сообщили о необходимости прохождения диспансеризации. 49-летняя женщина поверила. А дальше на телефон пришло сообщение с кодом, который нужно было продиктовать мошенникам, жертва так и сделала.

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Так аферисты получили доступ к аккаунту сервиса «Госуслуги», а дальше предложили ей установить программу удаленного доступа, о чем женщина и не догадывалась.

Потом появился еще один «специалист», который предложил оформить кредит, тут женщина догадалась, что ее хотят обмануть, однако было уже поздно.

Через некоторое время пострадавшая не обнаружила на своем счету полмиллиона рублей, а затем выяснилось, что на нее оформили кредит.

В настоящий момент по этому факту проводится проверка, пишет gazeta.a42.ru.