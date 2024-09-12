В Приморье начался «мошеннический бум» с вкладчиками денег

В Приморье начался настоящий «мошеннический бум». Аферисты ловят тех, кто накопил даже небольшую сумму и хочет, чтобы деньги работали. За последние дни уже было обмануто семь жителей Уссурийска, они лишились больше 1,2 миллиона рублей.

Преступники связываются с жертвами и предлагают новый способ заработать, используя инвестиционные инструменты, которые сейчас якобы имеют большую доходность, рентабельность — не вызывает сомнений даже у крупных игроков, которые легко и быстро получают в разы больше вложенного.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Многие, цепляясь на «крючок», влезают в кредиты. Схема простая — нужно только убедить будущего «инвестора» скачать приложение и закинуть на него деньги.

Мошенники говорят о том, что дальше финансы будут крутиться и приносить доходы. И какое-то время «вкладчик» действительно видит прибавляющиеся суммы.

Игра заканчивается, когда жертва пробует вывести деньги. Этого не получается сделать — ни с изначальной вложенной суммой, ни с якобы прибавкой. Только после этого обманутые идут в полицию, пишет vladnews.ru.