В Приморье начался «мошеннический бум» с вкладчиками денег

В
Преступники связываются с жертвами и предлагают новый способ заработать, используя инвестиционные инструменты, которые сейчас якобы имеют большую доходность, рентабельность — не вызывает сомнений даже у крупных игроков, которые легко и быстро получают в разы больше вложенного.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Многие, цепляясь на «крючок», влезают в кредиты. Схема простая — нужно только убедить будущего «инвестора» скачать приложение и закинуть на него деньги.
Мошенники говорят о том, что дальше финансы будут крутиться и приносить доходы. И какое-то время «вкладчик» действительно видит прибавляющиеся суммы.
Игра заканчивается, когда жертва пробует вывести деньги. Этого не получается сделать — ни с изначальной вложенной суммой, ни с якобы прибавкой. Только после этого обманутые идут в полицию, пишет vladnews.ru.
Ранее стало известно о том, что 49-летняя женщина
Читайте также: