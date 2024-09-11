В Кемеровской области администрация отказалась включать отопление мерзнущим жителям

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Собственники квартир просят включить отопление хотя бы в социальных учреждениях, чтобы дети не замерзали в садах и школах.
Горожане же подчеркивают, что в администрации Кемерова дают лишь формальные ответы о том, что температура на улице еще не достигла отметок, когда в домах должны быть теплые батареи.
В мэрии указали на то, что отопление появится в сентябре, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха за окном будет ниже +8°С, пишет vse42.ru.
Ранее рассказывалось о жительнице Кемеровской области, которая
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