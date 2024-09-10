Одиночки в этом сентябре уезжают на отдых в Сочи

В этом сентябре россияне-одиночки едут в Сочи . В начале осени курорт занял первое место в списке самых востребованных направлений для тех, кто решил отдохнуть без компании. На это направление пришлось 30% одиночных бронирований.

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Туристы, которые предпочитают в сентябре путешествовать без пары, также выбирают Анапу. В тройку лидеров вошел и Санкт-Петербург.

В среднем отдых наедине с собой длится восемь ночей, а за сутки проживания отдыхающие платят около 3,5 тысяч рублей.