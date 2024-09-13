Житель Волгограда выиграл себе на день рождения миллион рублей

Лотерея. Фото: Global Look Press

Сначала он решил, что его куш — пара тысяч рублей.

Житель Волгограда выиграл себе на день рождения миллион рублей. 42-летний россиянин Дмитрий даже не думал, что судьба преподнесет ему такой приятный подарок, хоть он о нем давно мечтал.

В свой день рождения он получил поздравления от сотрудников лотереи. Сначала подумал, что выиграл несколько тысяч рублей. Эти деньги уже порадовали бы счастливчика, но куш оказался в разы больше — неожиданно для себя волгоградец стал миллионером.

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После смс-оповещения прошли сутки, когда Дмитрий сам зашел в приложение и увидел, сколько выиграл на самом деле.

Такая удача стала для мужчины сюрпризом, поэтому он даже не знает, куда потратит эти деньги, пишет volg.mk.ru.

Ранее врачи больницы Фишера под Волгоградом позвали Павла Волю на экскурсию и осмотр.

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