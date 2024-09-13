Житель Волгограда выиграл себе на день рождения миллион рублей. 42-летний россиянин Дмитрий даже не думал, что судьба преподнесет ему такой приятный подарок, хоть он о нем давно мечтал.

В свой день рождения он получил поздравления от сотрудников лотереи. Сначала подумал, что выиграл несколько тысяч рублей. Эти деньги уже порадовали бы счастливчика, но куш оказался в разы больше — неожиданно для себя волгоградец стал миллионером.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

После смс-оповещения прошли сутки, когда Дмитрий сам зашел в приложение и увидел, сколько выиграл на самом деле.

Такая удача стала для мужчины сюрпризом, поэтому он даже не знает, куда потратит эти деньги, пишет volg.mk.ru.