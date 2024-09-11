Врачи больницы Фишера под Волгоградом позвали Павла Волю на экскурсию и осмотр

Дело в том, что в адрес медицинского учреждения в последнее время летит множество саркастических высказываний. Они касаются состояния клиники и квалификации ее персонала.
Сами же сотрудники учреждения пытаются убедить общественность в том, что их высмеивают незаслуженно.
В связи с этим врачи и ждут Павла Волю в гости, чтобы тот лично мог все проверить и убедиться в том, что в больнице не так уж и плохо, пишет v1.ru. Сделали они это после едких шуток Павла Воли в адрес клиники.
Ранее волгоградцы добились штрафа для УК, которая не убиралась в подъезде. Сами представители организации отказывались решать проблему.