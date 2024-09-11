Врачи больницы Фишера под Волгоградом позвали Павла Волю на экскурсию и осмотр

Павел Воля отпустил шутки в адрес крупной клиники в Волжском. Фото: Global Look Press

На федеральных каналах начали жестко шутить о состоянии медицинского учреждения города Волжского Волгоградской области.

В Волжском, городе-спутнике Воллгограда, врачи больницы имени Фишера, узнав о приезде комика Павла Воли, решили пригласить его на плановый медицинский осмотр и экскурсию.

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Дело в том, что в адрес медицинского учреждения в последнее время летит множество саркастических высказываний. Они касаются состояния клиники и квалификации ее персонала.

Сами же сотрудники учреждения пытаются убедить общественность в том, что их высмеивают незаслуженно.

В связи с этим врачи и ждут Павла Волю в гости, чтобы тот лично мог все проверить и убедиться в том, что в больнице не так уж и плохо, пишет v1.ru. Сделали они это после едких шуток Павла Воли в адрес клиники.

Ранее волгоградцы добились штрафа для УК, которая не убиралась в подъезде. Сами представители организации отказывались решать проблему.

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